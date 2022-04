Burgenland-Konzerte & -Festivals 2022: Ein Sommer wie damals

Werbung

Allein schon die Pressekonferenz mit dem traditionellen Frühlings-Auftakt von Barracuda Music in der Wiener Ottakringer Brauerei war in der Vorwoche Anlass zur Freude: „Wir können es nicht mehr erwarten, mit euch wieder vor den schönsten und größten Bühnen im Lande zu tanzen“, gaben Ewald Tatar und sein Team als Motto der kommenden Monate aus.

Ewald Tatar. Auch der Veranstalter freut sich auf Nova Rock und Co. Foto: Foto BVZ, Barracuda

Mit einer wahren Flut an Stars und den klassischen Festivals hat die Durststrecke in der Konzertwelt nun ein Ende. Und eine ganze Reihe der angepriesenen „schönsten Bühnen“ stehen auch noch im Burgenland – in Nickelsdorf, St. Margarethen, Eisenstadt und Bild-ein etwa (siehe Termine): von Nova Rock bis Sting ist für alle was dabei.

Auch jenseits der Landesgrenzen wird am Frequency in St. Pölten und auf Burg Clam wieder getanzt. Und dann wäre da noch eine Reihe an Stadion-Shows (Ed Sheeran, Guns n‘ Roses, Rolling Stones) sowie zahlreiche weitere Konzerte und Geheimtipps in- und outdoor. Infos zu den Terminen auf www.barracudamusic.at