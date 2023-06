Die Lafnitz in Wort & Bild: Poesie eines Flusses

Die Lafnitz und die Leitha bilden die zwei großen Anker in der heurigen Sonderausstellung im Landesmuseum: „Der Fluss als Grenze“ erzählt vom Leben entlang der Donau-Ausläufer und dabei auch von der wechselvollen Geschichte des Landes. Wie sehr gerade die Lafnitz einen ganzen Landstrich und den Kulturraum prägt, wird in einer zusätzlichen Foto-Ausstellung im Foyer des Museums beleuchtet.

Der bildende Künstler Kurt Pieber und Autor Rudolf Hochwarter laden in ihrer Hommage an den Fluss zu einer poetischen Begegnung mit Blick auf Historisches, Natur und Mensch.

Das dazugehörige Buch „Lafnitz – Grenzfluss mit Geschichte und Geschichten“ ist im burgenländischen Verlagshaus „edition lex liszt 12“ erschienen. Die künstlerisch-dokumentarische Begegnung mit dem Fluss setzt sich nicht nur mit dessen mystischer Bedeutung auseinander – das Buch soll auch die Sinne schärfen, unter anderem für die Eingriffe in den sensiblen Lebensraum.

Begegnung von Naturschutz & Lyrik

Zur Ausstellungs-Eröffnung und Buchpräsentation mit Verlagsleiter Horst Horvath, die kürzlich zahlreiche Besucherinnen und Besucher ins Landesmuseum lockte, gab daher auch Ernst Breitegger, Präsident des burgenländischen Naturschutzbundes einen Einblick in seine Arbeit. Walter Luttenberger, Dozent an der Akademie für angewandte Fotografie in Graz, und Margit Fröhlich von der Kulturabteilung des Landes sprachen zur Ausstellung.

Kurt Pieber und Rudolf Hochwarter erzählten von ihrer Zusammenarbeit und davon, wie die Lafnitz ihre persönliche Geschichte begleitet und bereichert hat; musikalisch begleitet von Hubert Salmhofer und Thomas Monetti. Geplaudert wurde im Anschluss auch noch reichlich, bei burgenländischem Buffet und Weinen von Gabriel aus St. Margarethen.

Die Ausstellung ist im Landesmuseum in Eisenstadt noch bis 7. September zu sehen. Infos zum Buch gibt's online auf www.lexliszt12.at