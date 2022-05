Preis für Cari Cari: Amadeus mit Stil

Werbung

Kaum zu glauben, aber wahr, so lange und intensiv, wie Cari Cari schon auf der Erfolgswelle reiten: Mit dem Amadeus-Award in der vom Radiosender FM4 präsentierten Alternative-Sparte holte sich das Duo nun einen seiner ersten „richtigen“ Preise ab: „Eine Explosion der Emotionen“, lachten Stephanie Widmer und Alexander Köck nach der Show im Wiener Volkstheater ins Mikro. Ein Publikumspreis ist dabei umso erfreulicher.

Zu bremsen ist das burgenländisch-steirische Indie-Duett ohnehin nicht: Soeben ist die neue Single „Zdarlight 1992“ als Vorbote neuen Materials erschienen. Und nach Festival-Auftritten und Co. geht‘s im September auf große Headliner-Tour, nicht nur in Österreich, auch in Deutschland und Großbritannien …