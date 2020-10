FÜR 4 PERSONEN

3 Hühnerbrüste, in 1 x 1 cm große Würfel geschnitten, oder das Fleisch von einem Suppenhuhn

250 g Basmatireis

500 ml Wasser

1 Mango, geschält und in Würfel geschnitten

1 Gurke, der Länge nach aufgeschnitten, entkernt und in 1 x 1 cm große Würfel geschnitten

5 Stk. Stangensellerie mit Grün, in Würfel geschnitten und gekocht

2 rote Zwiebeln, geschält und in 5 x 5 cm große Würfel geschnitten

3 Knoblauchzehen, geschält und in Scheiben geschnitten

1 Chili, in kleine Ringe geschnitten

6 EL Erdnussöl

4 EL gelbes Currypulver

1 TL Kreuzkümmel, gemahlen

1⁄2 TL Koriander, gemahlen

1⁄2 Bund Koriandergrün, gehackt

4 EL Petersilie, gehackt

4 Jungzwiebeln, in Ringe geschnitten

4 EL Pistazien, geschält und grob gehackt

4 EL gehackte Cranberrys nach Belieben

Für das Dressing:

2 Limetten, Schale und Saft 2 EL Erdnussöl 2 TL brauner Zucker 3 EL Fischsoße

ZUBEREITUNG

Den Reis in ein Sieb geben und unter fließendem Wasser gut waschen, bis das Wasser klar ist. Mit 500 ml Wasser in einen Topf geben, leicht salzen und aufkochen lassen. Immer wieder umrühren, damit der Reis nicht am Boden klebt. Nach dem ersten Aufkochen 1 Minute unter ständigem Rühren kochen lassen, danach den Deckel draufgeben und bei mittlerer Hitze 10 Minuten leicht köcheln lassen. Danach vom Herd nehmen und zugedeckt weitere 10 Minuten rasten lassen. Es gibt verschiedene Qualitätsstufen beim Basmatireis, darum immer die Packungsanleitung lesen – die Kochzeit kann variieren.

Jetzt den Deckel abnehmen und mit einer Gabel gut durchrühren. Zum Abkühlen in eine Schüssel geben. Alternativ kann man den Reis im Reis- kocher zubereiten, das geht einfacher. In der Zwischenzeit die restlichen Zutaten schneiden und vorbereiten. Eine beschichtete Pfanne erhitzen und 4 EL Erdnussöl hineingeben. Die roten Zwiebeln und den Knoblauch darin glasig rösten. Die heiße Pfanne vom Herd nehmen und in der Resthitze 2 EL Currypulver, Kreuzkümmel und Korianderpulver kurz anrösten, dann beiseitestellen.

Für das Dressing den Limettensaft und die fein geriebenen Schalen in eine Schüssel geben. Erdnussöl, braunen Zucker, Fischsoße, Salz und Pfeffer dazugeben und mit einem Schneebesen verrühren. Das Dressing in die erkaltete Pfanne mit den Zwiebeln geben und gut verrühren, damit sich die Gewürze vom Boden lösen.

Mango-, Sellerie- und Gurkenwürfel zum Reis geben und mit dem Dressing aus der Pfanne vermengen. Anschließend noch Koriandergrün und Petersilie untermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Während der Salat mariniert, die Hühnerbruststücke in einer heißen Pfanne mit 2 EL Erdnussöl auf allen Seiten gut anbraten. 2 EL Currypulver und Chilis kurz mitrösten und ebenfalls unter den Reissalat mischen. Auf einer Platte anrichten und mit Pistazien, Jungzwiebeln und Cranberrys bestreuen.