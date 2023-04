Mit Büchern durch eine „lange Nacht“

Werbung

65 öffentliche Bibliotheken gibt es im Burgenland: Und wo sonst könnte man sich besser auf den Welttag des Buches einstimmen als zwischen den Regalen? Den Abend davor gestalten 25 Häuser mit Lesungen, Musik und Mitmach-Programm für die jungen Gäste.

Von der Übernachtung mit den „Olchis“ in Mönchhof über ein „Buch-Blind-Date“ in Hornstein und einen (zweisprachigen) Spaziergang in Kroatisch Minihof bis zum Abend in memoriam Willi Resetarits in Oberwart. Der Landesverband mit seiner Vorsitzenden Silke Rois und die engagierten Bücherei-Teams vor Ort haben sich einiges überlegt. Das Motto könnte auch lauten: Büchereien können schon am Tag so viel – und in der langen Nacht noch mehr!

Hier öffnen die Büchereien ihre Türen

Mönchhof, AK-Bücherei Eisenstadt, Hornstein, Oslip, Neufeld, Wimpassing, Zillingtal, Mattersburg, Rohrbach, Kaisersdorf, Kroatisch Minihof, Lockenhaus, Neutal, Nikitsch, Oberpullendorf, Raiding, Rattersdorf-Liebing, Litzelsdorf, Markt Allhau-Buchschachen, Oberschützen, AK-Bücherei Oberwart, Rechnitz, Wolfau, Ollersdorf, Jennersdorf

Alle Infos zum Programm auf bibliotheken-burgenland.at