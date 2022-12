Picture on 2023: Auf die Plätze, fertig, Pinkarock!

Werbung

Es ist bunt, gemütlich, laut und leise zugleich – das picture on genießt seit mehr als 20 Jahren das, was man gerne als Kult-Status bezeichnet. Und das völlig zu Recht, wie überzeugte Fans des Festivals nicht müde werden zu betonen. Und weil es tausende Fans gibt, ist der Run auf die Tickets jedes Jahr relativ schnell entschieden.

Kurzum: Der kommende Samstag steht als Vorverkaufs-Start schon rot in den Kalendern. Online und an ausgewählten lokalen Verkaufsstellen sind die Festivalpässe und Tageskarten für 11. und 12. August 2023 dann in limitierter Auflage erhältlich; ein kleines Kontingent wird es noch nach der Programmpräsentation im Frühjahr geben.

Streng limitiert sind die Karten trotz des Andrangs auch weiterhin, denn die Philosophie des Organisationsteams besagt, dass der familiäre Platz zwischen dem Bildeiner Kirchturm und dem idyllischen Apfelgarten eben familiär bleiben soll.

Am Programm wird – wie gehabt international, lokal, vielfältig und schräg – eifrig gebastelt; erste Namen soll es in den kommenden Wochen geben. Fixstarter sind die Rahmen-Events: vom Vorab-Konzert am Campingplatz über den musikalischen Dorfspaziergang bis zur Lesung am Pinkastrand. Es wird auch im nächsten Sommer wieder ein Fest!

Gewinnspiel: Mit der BVZ aufs picture on 2023

Und das Beste: Die BVZ verlost Festivalpässe für das picture on 2023! Teilnahme per E-Mail an gewinnspiel@bvz.at, Kennwort: picture on; Einsendeschluss ist der 20. Dezember.

Alle Infos zum Festival und zum Vorverkauf auch unter www.pictureon.at