Das Herbstgold-Festival in Eisenstadt ist eröffnet!

Das Festivalmotto auf Schloss Esterházy stellten bei ihren Eröffnungsreden auch Generaldirektor Stefan Ottrubay und Intendant Julian Rachlin in den Mittelpunkt: Die Sehnsucht ist die thematische Klammer des Festivals, das auch heuer wieder mit Weltstars glänzt. Sehnsucht nach dem hochkarätigen Programm hatte auch der Generaldirektor, wie er festhielt, und aus Sicht der Esterhazy-Bio-Landwirtschaft außerdem nach Regen im Sommer. Der sei dann auch gekommen, pünktlich zur Opernpremiere im Steinbruch, schmunzelte Ottrubay.

Doch so wie auch die „Carmen“ gut über die Naturbühne ging, blickt man nun einem großen Herbstgold-Fest entgegen. Rachlin, der am Eröffnungsabend das Chamber Orchestra of Europe dirigierte und auch auf der Geige zu hören war, freut sich auf Begegnungen mit vielen Kolleginnen und Kollegen – und vor allem auch mit dem Publikum.

Promis im Herbstgold-Fieber

Die Gästeliste der kommenden Wochen ist dicht und prominent, gut besucht war auch der Empfang im Empiresaal. Kurator Vitus Weh stellte dabei die bildenden Künstler vor, die das Schlossquartier (und die Rückansicht des historischen Gebäudes) heuer mit ihren Objekten bespielen: Anna Artaker, Claudia Plank und Hans Werner Poschauko. In seinen Grußworten zeigte sich Bürgermeister Thomas Steiner ebenso voll der Freude über das Festivalprogramm, seitens des Landes wurde Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf zum Konzert willkommen geheißen.

Im vollen Haydnsaal eröffneten dann Stücke von Tschaikowski, Prokofjew und Glinka den Festivalreigen. Haydn hatte mit der Opern-Inszenierung „Acide“ von Carolin Pienkos und Cornelius Obonya bereits am Wochenende den Vortritt.

Der große Namensgeber des großen Saals kommt im Programm noch mehrmals vor, ebenso blickt man bei Herbstgold auch in andere Richtungen, gibt der zeitgenössischen Musik, dem Jazz oder dem Humor Raum. Und mit George Hamilton wird auch heuer wieder ein Hollywoodstar im Schloss erwartet. Einer von vielen klingenden Namen, die in diesen Tagen in Eisenstadt anzutreffen sind.

Herbstgold-Festival: das Konzertprogramm

14. September (19.30 Uhr): Jazz Standards – Danny Grissett, Jim Rotondi, Josh Ginsburg, Francesco Ciniglio

15. September (19.30 Uhr): Vilde Frang & Friends

16. September (19.30 Uhr): Lucy Crowe, Maxim Emelynychev, Chamber Orchestra of Europe

17. September (11 Uhr): Isidore String Quartett / (18 Uhr) Julian Rachlin, Kirill Gerstein

19. September (19.30 Uhr): Kino – „Die Dirigentin“

21. September (19.30 Uhr): Rezitation & Konzert – George Hamilton, Julian Rachlin, Sarah McElravy, Maximilian Kromer, Omer Meir Wellber, Orchester der Volksoper Wien, Sergei Dreznin

22. September (19.30 Uhr): Julian Rachlin, Boris Brovtsyn, Sarah McElravy, Eckart Runge

23. September (11 Uhr): Satirische Matinee – Angelika Kirchschlager, Alfred Dorfer, Julius Drake / (19.30 Uhr) Janoska Ensemble, Ida Kelarová, Roma-Kinderchor Čhavorenge, Desiderius Dužda, Kearová Trio

24. September (11 Uhr): Julian Rachlin, Andrés Orozco-Estrada, Filarmonica della Scala