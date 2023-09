Ein Bild von einem Haus: Neues Leben rund um alte Steine

Mit der Belebung des historischen Hauses mitten in den Hügeln des Steinbruchs wurden in letzter Zeit schon Zeichen gesetzt. Nun nimmt sich ein neuer Verein des 56 Jahre alten Bildhauerhauses an. Die „Akademie an der Grenze“ wurde von Petra Menasse-Eibesteiner, Vitus Weh und Martin Wagner aus der Taufe gehoben und hat viele Pläne.

Mit Literatur startet das Programm, Ideen sind noch reichlich vorhanden. Der preisgekrönte und im Burgenland aufgewachsene Autor Daniel Wisser eröffnet am 20. September (18.30 Uhr) die Reihe „Literatur am Kogelberg“: Wisser stellt seine Roman-Dystopie „0 1 2“ vor und plaudert mit Peter Menasse.

Foto: Petra Menasse-Eibensteiner

Das architektonisch spannende Haus, das in den 60er-Jahren nach den Plänen von Johann Georg Gsteu errichtet wurde, wird auch mit Gästen belebt. Die Universität für Bodenkultur hat es für Studienprojekte entdeckt: In den acht Schlafräumen (für 16 Personen), wo einst die Teilnehmer von Karl Prantls Bildhauer-Symposien nächtigten, waren bereits BOKU-Studierende untergebracht. Weitere Gäste sollen ihnen folgen.

Infos und Veranstaltungen auf akademieandergrenze.at; um Anmeldung zur Lesung wird gebeten: Mail an info@aadg.at