Das Nova Rock 2021 vom 2. bis 5. Juni in Nickelsdorf hat einen weiteren Headliner: Muse werden am Samstag das Festival - vermutlich mit einer gewohnt bombastischen Show - beenden. Das teilte der Veranstalter am Dienstag mit. Das Open Air steht unter dem Motto "You can't cancel Rock and Roll" und bietet u.a. Auftritte von System of a Down, Volbeat sowie Seiler und Speer.

Nachdem das Festival heuer abgesagt werden musste, konnten zahlreiche Acts für die Auflage im kommenden Jahr ebenfalls gewonnen werden. Der Auftritt von Muse gilt schon jetzt als Highlight – denn wer die Liveshows der Briten kennt, der weiß, dass dabei immer im ganz großen Stil aufgespielt wird. Sehen lassen können sich aber auch die dutzenden weiteren Acts – das Nova Rock bringt 2021 wieder Action an vier Festivaltagen. Tickets sind noch erhältlich, aber heiß begehrt …

Infos und Karten unter www.novarock.at