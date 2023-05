Burgenländische Literatur-Botschafter in Leipzig

Mehr als 270.000 Besucherinnen und Besucher in vier Tagen – die Leipziger Buchmesse meldete sich mit beeindruckenden Zahlen und guter Stimmung zurück. Und mit Österreich als prominent vertretenem Gastland, das schon mit dem Motto „mea ois wia mia“ für Aufsehen sorgte.

Der burgenländische Verlag edition lex liszt 12 war ebenfalls wieder mittendrin. Das Team rund um Verlagsleiter Horst Horvath reiste in der Vorwoche mit einigen neuen Büchern und arrivierten Autorinnen und Autoren an.

Karin Ivancsics stellte beim Forum Literatur ihr Buch „Zugvögel sind wir“ vor; in der Garage Ost wurde die Anthologie „Gläsern und Glänzen“ mit den Herausgebern Laura Untner und Julius Handl präsentiert. In der Nordapotheke las Eva Schreiber aus „Eine Ahnung vom Ende des Glücks“ und im Stadtteilzentrum Messemagistrale gab Christl Greller Einblick in ihre „berichte von der innenfront“.

Heinz Janisch präsentierte auf der Messe in der „Lesebude“ seine Kinderbücher. Besuch bekam die edition lex liszt 12 auch von 25 Mitttelschülerinnen und -schülern, die, wie berichtet, auf Initiative des Obmanns des burgenländischen Buchhandels, Gunter Drexler, zu Gast bei der Buchmesse waren.

Der Mauerfall "aus burgenländischer Sicht". Moderator Günter Kaindlstorfer, die Autorinnen Barbara Zeman, Karin Ivancsics, Katharina Tiwald und Autor Gerhard Altmann (v.l.). Foto: Eva Schreiber

Prominenter Burgenland-Abend

Ein Kooperationsvertrag des Landes Burgenland mit dem Organisationskomitee des Gastlandprojektes ermöglichte außerdem ein prominent besetztes Podium als Bühne für die heimische Literatur: Beim Burgenland-Abend unter dem Titel „Das erste Bröckeln der Berliner Mauer im Burgenland“ präsentierten Gerhard Altmann, Karin Ivancsics, Katharina Tiwald und Barbara Zeman lauter literarische Premieren zum Thema. Mit den Texten wurde im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig eine literarische Brücke zum Gastgeberland geschlagen.