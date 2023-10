Zum Finale der Jubiläums-Schau gibt’s jetzt halbe Preise

Mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher haben die Ausstellung zum 100-Jahr-Jubiläum des Landes in den vergangenen zwei Jahren gesehen, manche davon gleich zweimal oder sogar öfter. Bei rund 850 Objekten auf mehreren Stockwerken gibt es auch viel zu sehen. Weitere 40.000 haben bislang die sanierte Burg besucht.

Jetzt geht die Jubiläums-Schau ins Finale: Bis zum Landesfeiertag am 11. November gibt es für Burgenländerinnen und Burgenländer daher den Eintritt zum halben Preis um 7,50 Euro.

Mit neuem Konzept geht’s 2024 weiter

Ab Mitte November werden die Ausstellungsflächen dann bis zum kommenden Frühjahr überarbeitet. Burg- und Ausstellungskoordinator Norbert Darabos erklärte, dass Bereiche für Zeitgeschichte frisch konzipiert und Raum für Sonderausstellungen und die DNA der Burg, nämlich das Thema Frieden, geschaffen werden. Außerdem soll im Untergeschoß ein neues Burgmuseum entstehen.

Foto: Wolfgang Millendorfer

Die Ausstellung

Objekte von mehr als 120 Leihgeberinnen und Leigebern in 160 Vitrinen sowie 30 Medienstationen erzählen die Geschichte des Burgenlandes. Historische Ereignisse wie der Ungarnaufstand 1956, der Fall des Eisernen Vorhangs 1989 oder die Flüchtlingskrise 2015 stehen ebenso im Zentrum wie die Entwicklung des Landes im Lauf der Jahrzehnte. Auch die kulturelle, sprachliche und religiöse Vielfalt findet in der Jubiläumsausstellung reichlich Platz.

Der Audio-Guide bietet eine Führung nicht nur in deutscher und in englischer Sprache, sondern auch auf Ungarisch, Kroatisch, Romanes und in Gebärdensprache an.

Infos auf www.friedensburg.at