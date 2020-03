Seit beinahe drei Jahrzehnten gilt der burgenländische Bandwettbewerb als echtes Sprungbrett für junge Talente. Und zur mittlerweile 25. Auflage haben sich die Veranstalter des Landesjugendreferates einige Neuerungen einfallen lassen. Zusätzlich zum klassischen Wettbewerb für Nachwuchs-Acts aus allen Sparten werden heuer auch die besten Schulbands beziehungsweise Singer-Songwriter gesucht.

Der Sieger-Act des Schulband-Bewerbes erhält die Möglichkeit, sein Können vor Publikum beim großen Live-Event am 3. Juli in der Cselley Mühle Oslip zu zeigen. Die Anmeldung für beide Bewerbe erfolgt über www.songchallenge.at – junge Bands und Musiker können sich bis 26. April anmelden und ihre Songs und Videos hochladen.

Die Final-Acts beim Wettbewerb „America is waiting“ sind in jedem Fall Gewinner: Sie können sich im großen Rahmen – und bei freiem Eintritt für die Fans – auf der ehrwürdigen Bühne der Mühle präsentieren. Zudem winken wie jedes Jahr tolle Preise wie Tonstudio-Aufnahmen, Festival-Auftritte, Musikgeschäft-Gutscheine und vieles mehr. Die BVZ, die seit vielen Jahren als Partner des Bandwettbewerbs mit an Bord ist, wird die Gewinner wieder in einem ausführlichen Porträt vorstellen.

Anmeldung bis 26. April auf www.songchallenge.at

Infos auf www.ljr.at & BVZ.at