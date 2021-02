Erste Perspektiven nach dem Kultur-Lockdown bringt die Öffnung der Museen – zwei große Häuser im Burgenland sind ab Dienstag, 9 Uhr, wieder für Besucherinnen und Besucher da: das Landesmuseum und die Landesgalerie im Kulturzentrum Eisenstadt. Beide bieten nicht nur ein eigenes Sicherheitskonzept, sondern vor allem reichlich Platz.

Nach der Winterpause nehmen auch das Haydn-Haus in Eisenstadt (am 25. März) und das Liszt-Haus in Raiding (am 17. März) wieder den Ausstellungsbetrieb auf. Seitens Esterházy wurde die Eröffnung von Burg Forchtenstein und Schloss Esterházy für voraussichtlich 13. Februar angekündigt.

Zu sehen gibt‘s in jedem Fall viel: In der Landesgalerie wartet schon die neue Ausstellung zur Künstlergruppe Burgenland, die heute, Donnerstag, virtuell eröffnet wird (siehe links). Im Landesmuseum können noch die Ausstellungen zu „400 Jahre Kurwesen“ und Museums-Pionier Alfred Schmeller besucht werden. Zugleich wird bereits eifrig an der Jubiläums-Schau über die Amerika-Auswanderer gearbeitet.