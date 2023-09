Kirchschlager & Dorfer bei Herbstgold: „Nichts davon ist erfunden …“

Im Programm wird eine „Geisterbahnfahrt durch die Abgründe“ Ihrer Branche versprochen. Wie ist das zustande gekommen, worauf darf man sich freuen?

Alfred Dorfer: Das Programm haben wir vor einigen Jahren für das Konzerthaus in Wien geschrieben, und das mit großer Freude, weil wir denken, dass Satire und klassische Musik sehr gut zusammenpassen. Und wir zwei sowieso. Das wichtigste daran ist: Es ist kein einziges Wort erfunden, die Erfahrungen sind alle so erlebt!

Angelika Kirchschlager: Viele fragen uns ja, wie sich Satire und klassische Musik auf der Bühne zusammen ausgehen, wir sitzen also zwischen diesen Stühlen. De facto ist es sich perfekt ausgegangen, und das Programm ist ein richtiger Erfolg geworden.

Man muss sich im ehrwürdigen Rahmen des Haydnsaals aber nicht vor einem Klassik-Verriss fürchten?

Dorfer: Gar nicht! Es ist eine Liebesbezeugung, weil ich seit Kindesbeinen mit klassischer Musik gefüttert wurde und sie bis heute am liebsten habe.

Kirchschlager: Lustig für das Publikum ist ja, das zu hören, was sich hinter der Bühne abspielt, in den Garderoben und Hotels. Der Bogen spannt sich von unterhaltsamen Geschichten – das kann man mitunter gar nicht erfinden – bis zu sehr vielen liebevollen Episoden, weil wir beide unseren Beruf ja lieben. Der rote Faden des Abends ist ein Gespräch über unsere Berufe, und Alfred hat das so humorvoll verpackt, dass die Pointen einfach den Nagel auf den Kopf treffen.

Beim Herbstgold-Festival wäre dann ja für Sie auch als Zuschauer viel dabei. Schaffen Sie es vielleicht, auch das eine oder andere Konzerte zu besuchen?

Dorfer: Wir haben am Tag davor einen Auftritt und auch am Tag danach. Wir würden aber gerne mehr sehen, weil wir die Atmosphäre sehr mögen und vor allem auch das Burgenland lieben. Wir sind ja immer wieder zu Besuch …

Das klingt spannend, wo finden sich Ihre Anknüpfungspunkte im Land?

Kirchschlager: Ich war vor Kurzem bei einer Weinlese – mein Nachbar ist jetzt Winzer in St. Margarethen geworden. Und ich war mit meinen Eltern auch immer wieder auf Sommerurlaub in Podersdorf.

Dorfer: Ich bin dem Seewinkel sehr verbunden! Zwei gute Freunde stammen von dort oder haben dort den Zweitwohnsitz. Diese Gegend um Tadten, Wallern und Illmitz, das ist es, wo mir das Herz aufgeht! Abgesehen, davon, dass der Wein und das Essen sowieso ein wichtiges Thema sind.

Das sind natürlich schöne Burgenland-Themen. Kurz zurück zum Programm: Wie haben Sie die Auswahl für die begleitende Musik getroffen?

Kirchschlager: Also meistens singe ich.

Dorfer: … zum Glück!

Kirchschlager (lacht): Die Musiknummern sind auf jeden Fall zum Teil ebenso autobiographisch – zum Beispiel ein Lied, das ich zur Aufnahmeprüfung an der Musik-Uni gesungen habe, oder eines, das ich von meiner Mutter gelernt habe. Die Stücke ranken sich entlang unserer eigenen Geschichte, von Schubert über die Habanera von „Carmen“ bis zum Musical und Wienerlied.

Dorfer: Und unser großartiger Pianist Julius Drake hat da auch einiges beigesteuert!

Kirchschlager: Er kommt extra aus London zum Konzert nach Eisenstadt. Mit Julius haben wir den „Pudel“ – nach Beethovens eher unsäglicher „Elegie auf den Tod eines Pudels“ – im Konzerthaus damals aus der Taufe gehoben. Er hat im Programm auch seine eigene Nummer und wird selbst das Wort erheben.

Und werden bei den skurrilen Episoden aus Ihrem Berufsleben auch Namen genannt?

Dorfer: Wir nennen prinzipiell keine Kolleginnen und Kollegen beim Namen. Es kommen aber einige vor, und bei den meisten kann man sich’s vorstellen (lacht).

Kirchschlager: … oder auch nicht. Aber es ist, wie gesagt, wirklich alles so geschehen. Natürlich behandeln wir die Themen mit Respekt. Das Programm hat eine ganz eigene Atmosphäre: Es geht nicht nur um Schenkelklopfer, es ist auch tiefgründig, auf jeden Fall unterhaltsam.

Ist es also auch eine Art der Aufarbeitung für Sie beide?

Kirchschlager: So haben wir uns kennengelernt: in einem Gespräch, in dem wir festgestellt haben, dass unsere Berufe im Ablauf hinter der Bühne fast gleich sind. Man ist alleine, man fährt alleine, die Hotels, die Garderoben, man fragt sich oft, man hat Hoch-Erlebnisse und Enttäuschungen.

Dorfer: Es gibt einen Unterschied: Die Sängerin muss sich wesentlich länger vorbereiten als der Kabarettist.

Kirschlager: Ja, das wollt‘ ich nicht sagen. Aber danke, dass du es sagst! (beide lachen)

Und was macht man dann nach so einem Auftritt? Wir wollen ja keine Geschichten von wilden Feiern hören, aber man ist doch in einem Hochgefühl nach einem schönen Auftritt.

Dorfer: Das ist ganz verschieden. Es gibt Abende, an denen ist man energetisiert. Aber es passiert sehr häufig – was eigentlich unromantisch ist –, dass man noch heimfahren oder weiterfahren muss. Dass man in den Zug oder ins Auto steigt und gleich wieder weiterzieht. Aber das Schönste ist, wenn man Zeit hat und nachher was Schönes essen kann, obwohl das natürlich ungesund ist, so spät zu essen und was zu trinken, hab ich gehört.

Falls Sie dieses Mal zu wenig Zeit haben, werden Sie ja hoffentlich bald wieder ins Burgenland kommen.

Kirchschlager: Dieses Mal ist es ja eine Matinee, allzuviel frühschoppen werden wir nachher nicht (lacht). Wir freuen uns aber wirklich sehr auf den Auftritt. Es ist nämlich auch schön, wenn man in der Nähe von Zuhause spielen und singen kann.

Dorfer: Das ist bei mir eine Alterserscheinung, ich freu mich besonders auf Auftritte, wo es schön ist, so wie im Burgenland. Da freue ich mich, weil der Ort schon so schön ist. Und die Menschen sind total entspannt. Wir wollen da jetzt nicht herumschleimen, aber wir lieben das Burgenland und die Leute sehr!

Kirchschlager: Wir kommen so oft wie möglich. Und schön ist auch, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass man nicht alleine durch die Welt tuckelt. Die Zeit auf der Bühne ist ja immer gut, aber die Zeiten davor und danach, die sind oft die längeren. Da ist es gut, wenn man nicht alleine ist.

Zu sehen beim Herbstgold-Festival

Angelika Kirchschlager, Alfred Dorfer, Julius Drake:

„Tod eines Pudels“ – satirischer Liederabend mit Musik von Beethoven, Schubert, Brahms und mehr

23. September, 11 Uhr, Haydnsaal Schloss Esterházy; www.herbstgold.at