Das Buch mit dem Titel „Habt’s mich gern“ ist mehr als eine Biographie. Eine dramaturgisch aufgebaute Autofahrt durch Österreich führte Schauspieler und Intendant Wolfgang Böck mit Autor Christoph Frühwirth – den Mann hinter dem Kino-Erfolg „Der Blunzenkönig“ mit Karl Merkatz – quer durch Österreich.

Rund um die Stationen seines bewegten Lebens plauderte Böck mit Frühwirth über seine Arbeit. Auf der Bühne wird das Buch am 9. Oktober (19.30 Uhr) im Kulturzentrum Eisenstadt unter dem Titel „Im Rückspiegel“ zur Doppel-Conference. Als Vorgeschmack auf den Auftritt sprach Wolfgang Böck auch mit der BVZ.

BVZ Schauspieler Wolfgang Böck.

Sie verraten in Ihrem Buch „Habt’s mich gern“ und bei den Live-Auftritten nicht nur viel von Ihrer Arbeit, sondern auch viel von sich. War das so geplant?

Wolfgang Böck: Anfangs denkt man nicht daran, aber wenn ich zu reden beginne, höre ich manchmal nicht mehr so schnell damit auf. Und wenn das Buch fertig vor einem liegt, dann wundert man sich, was da alles so drinnen steht.

Das Buch gibt es ja schon seit einem Jahr. Ist es auch als „Zwischenbilanz“ zu verstehen?

Böck: Angelegt war es auch als eine Art Werkschau. Ich bin jetzt schon seit 45 Jahren im Geschäft, das ist eine lange Zeit – und es ist dann wesentlich mehr geworden als eine Werkschau. Aber ich bin ja nach wie vor aktiv, also ist es noch kein Nachruf (lacht).

Sie sind ständig in Bewegung. Versuchen Sie manchmal, leiser zu treten?

Böck: Das versucht man und das tue ich auch. Aber es ist immer noch genug zu tun, also fad ist es mir nicht. Ich bin jetzt beim Brucknerfest in Linz, spiele in der deutschen Serie „Um Himmels Willen“ den Bischof und mit dem Schlossspiele-Team in Kobersdorf wird auch schon die nächste Saison geplant. Wie schon bekannt ist, spielen wir „Außer Kontrolle“ von Ray Cooney, eine sehr gute englische Boulevardkomödie.

In Kobersdorf setzen Sie also weiterhin nicht nur auf Klassiker, sondern auf Abwechslung …

Böck: Meine Devise ist, dass es letztendlich darum geht, die Leute zu unterhalten. Man kann sich natürlich auch mit dem „Zerbrochenen Krug“ unterhalten, keine Frage. Aber man muss nicht jedes Jahr Klassiker spielen, ich finde es durchaus legitim, auch wieder etwas anderes zu bringen. Und dass man herzlich lachen darf.

Wie hat sich die Branche aus Ihrer Sicht in all den Jahren verändert?

Böck: Die Entscheidungen werden immer kurzfristiger getroffen, sodass dieses Geschäft, für mich zumindest, nicht mehr planbar ist. Zuletzt kam die Anfrage neun Tage vor meinem ersten Drehtag. Da kann es schon sein, dass es aufgrund anderer Termine und Zusagen gar nicht möglich ist, und das finde ich schon erschwerend.

Aber die Schauspielerei ist für Sie immer noch aufregend?

Böck: Wenn man in einer Produktion drinnen ist, ist es immer aufregend. Wenn man weiß, das Ganze wird ausgestrahlt oder man muss auf der Bühne vor sein Publikum treten, dann schafft das natürlich Spannung und Aufregung und das ist auch gut so. Wenn dem nicht so wäre, müsste man die Finger davon lassen, glaube ich. Das ist für mich der Kick an dem Beruf. Ich mach das ja nicht für mich, weil mir das so gefällt, dass ich spiele, ich bin mir da nicht selbst genug. Sondern ich mache das für das Publikum und ich will, dass es den Leuten gefällt. Ich will, dass sie mir zuschauen, das kostet schon viel Kraft, und dann will ich natürlich auch, dass sie etwas davon haben. Da ist es mir auch egal, ob ich eine positive oder eine negative Figur spiele.

Stimmt es, dass Schauspieler lieber Bösewichte spielen und weniger gern die Helden?

Böck: Mir ist immer daran gelegen, dass der Mensch dahinter erkennbar ist. Wenn das ein Ungustl ist, dann ist er eben ein Ungustl. Die sind zumeist differenzierter als die klaren Helden. Ich hab mit „Trautmann“ eh das Glück gehabt, dass ich einen Polizisten spielen konnte, der durchaus widersprüchlich war. Es gibt Fernsehkommissare, die so langweilig sind, dass einem das Gesicht einschläft. Da sind die Bösewichte vielleicht die dankbareren Rollen.

Gibt es noch Rollen oder Stücke, die Sie unbedingt spielen wollen?

Böck: Nein, nicht wirklich. Ich habe mein Leben so gelebt, wie ich es gelebt habe, hoffe, es noch eine Zeitlang tun zu dürfen und bin durchaus so zufrieden. Natürlich hat man Pläne, aber ob die dann in Erfüllung gehen oder nicht, daran liegt jetzt nicht unbedingt mein Seelenheil.

So richtig in Pension geht man als Bühnenmensch wahrscheinlich nie.

Böck: Na ja, es sei denn, die Nachfrage ist enden wollend und man kriegt nichts mehr zu spielen, dann bleibt einem eh nichts mehr übrig, als in Pension zu gehen. Das ist ein bisschen zweischneidig. Auf der einen Seite denkt man sich, Pension ist eh super. Ich weiß aber nicht, wie es tatsächlich wäre, wenn man gar nichts mehr tut und nur zuhause sitzen würde. Auf der einen Seite träumt man manchmal davon, auf der anderen Seite hat man den Albtraum, dass einen nie wieder jemand anruft und sagt „Könntest nicht“ und „Wir hätten gern“. So wie es für mich im Augenblick ist, ist es absolut ok.

Der Titel Ihres Buches – „Habt’s mich gern“ – ist genauso auf zwei Arten zu lesen …

Böck: Das ist korrekt, diese Doppeldeutigkeit ist so gemeint. Wie gesagt, manchmal heißt es: „Habt’s mich gern, ich will nichts mehr hören.“ Aber durchaus auch, dass man von seinem Publikum gern gehabt und wertgeschätzt werden will, wenn man auf der Bühne steht.