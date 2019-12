Schon rein optisch fallen Rick, Lenz und Wu durch „die Gemeinsamkeit einer überdurchschnittlich langen und gepflegten Haarpracht auf“. Neben dieser Eigendefinition geht es für Death before Digital aber vor allem um eines: „wildromantischen Surf-Punk‘n‘Pop“.

Dass damit auch jede Menge Spaß verbunden ist, bewies das Trio aus Eisenstadt unter anderem mit dem Sieg beim Burgenländischen Bandwettbewerb sowie zahlreichen Festival-Auftritten.

Ihre Live-Qualitäten werden Death before Digital auch am 14. Dezember (ab 20 Uhr) in der Cselley Mühle Oslip unter Beweis stellen: Bei der Release-Party mit drei weiteren Bands wird die neue EP „killed“ präsentiert. Darauf zeigen Alexander Grill, Patrick Schöll und Stephan Wunderl – wie die drei mit bürgerlichen Namen heißen – dass sie nicht nur authentisch und selbstironisch sein können, sondern zugleich eine eindeutige Botschaft mit an Bord haben: Wie beim Bandnamen, geht es auch in den Songs schlicht und einfach um einen bewussteren Umgang mit der (digitalen) Gesellschaft und mit sich selbst.

Aufgenommen wurden die Stücke im hauseigenen „Gartenhaus-Studio“ in Trausdorf, das anderen Bands ebenfalls als Homebase dient – und aus dem wohl noch viel Gutes zu hören sein wird …