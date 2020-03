Bis vorläufig Anfang April 2020 finden in folgenden Niederlassungen der Kultur-Betriebe Burgenland GmbH keine Veranstaltungen statt: Kulturzentren Burgenland (Eisenstadt, Oberschützen, Güssing), Liszt-Zentrum Raiding, Schloss Tabor, Landesmuseum Burgenland, Haydn-Haus Eisenstadt, Landesgalerie Burgenland sowie Liszt-Haus Raiding.



Der erste Zyklus des bevorstehenden Liszt-Festivals in Raiding (19. bis 29. März 2020) ist somit leider auch abgesagt.



Es wird mit Hochdruck daran gearbeitet, nach Möglichkeit Ersatztermine für die abgesagten Veranstaltungen zu finden und den Umtausch von bereits erworbenen Tickets so unkompliziert wie möglich abzuwickeln. Nähere Informationen finden sich demnächst auf der Internetseite www.kulturbetriebe.at



„Es ist natürlich bedauerlich, dass unser Frühjahrsprogramm nicht wie geplant stattfinden kann. Selbstverständlich werden wir alle von der Bundesregierung geforderten Maßnahmen umsetzen und somit im Sinne unserer BesucherInnen, KünstlerInnen und MitarbeiterInnen handeln. Die Kultur-Betriebe Burgenland GmbH bleibt weiterhin in engster Abstimmung mit den zuständigen Behörden und Veranstaltern und hofft den normalen Veranstaltungsbetrieb umgehend wieder aufnehmen zu können. Wir werden Sie in den nächsten Tagen regelmäßig über weitere konkrete Schritte und Auswirkungen auf unseren Spielbetrieb informieren.“, so Geschäftsführerin Barbara Weißeisen-Halwax.