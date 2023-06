Die MÜ feiert ein Eröffnungsfest für alle

Ein Erlebnis für alle Sinne wollen Ulrike und Mario Müller im Csello bieten, die jüngsten Veränderungen und Neuerungen wurden bereits bei zahlreichen Events und Konzerten – vom Konzert übers Klassik-Gastspiel bis zum „Müh-Schoppen“ – erprobt. Jetzt wird offiziell die Wiedereröffnung unter neuem Namen gefeiert. Eine Hauptrolle soll dabei vor allem auch die Gemütlichkeit spielen, für die Künstlerinnen und Künstler wie Gäste die Osliper Mühle seit Jahrzehnten so lieben.

Beim Fest am 3. und 4. Juni gibt's freien Eintritt und zahlreiche Schauplätze, wie die neue MÜ-Bar und den Stadl. Die Kulinarik kommt nicht zu kurz, die Musik kommt am ersten Fest-Tag von Tubonika, Clara Luzia, Banda des Padre und den Wladigeroff Brothers, die Party von DJ Jürgen Drimal. Der Sonntag wird (ab 11 Uhr) mit einem Festakt begangen, klassisch burgenländisch mit der Tamburica und dem Musikverein Oslip sowie den Hopfenschwingern.

Viel zu sehen gibt’s auch in „Treadwell’s Art Mill“, der schrägen Kunstsammlung des „pinken Briten“ Nick Treadwell, der in der Mühle eine neue Heimat gefunden hat: eine bunte Mischung aus Bildern, skurrilen Skulpturen und unkonventionellen Werken. Im Entstehen sind zudem die Mühlhäuser als neue Unterkünfte direkt am Gelände.

Dem Motto des Eröffnungsfestivals – „Gib da die MÜ!“ – werden auch zahlreiche prominente Festgäste folgen. Und das Programm geht dann so richtig los!

Alls Infos dazu auf www.csello.at

Ulrike und Mario Müller laden ins Csello, die neue Cselley Mühle ... Foto: Lukas Hüller

Volles Programm bis Weihnachten!

30. Juni: REKALL – Reggae aus Österreich

14. Juli: Ost-West-Fest – mit Voodo Jürgens, Philipp Lingg Band

16. Juli: Al Di Meola

26. Juli: Haydn Philharmonie, Pannonia – Mission Cymbalon – Marius Preda

12. August: Highway to MÜ – Sommerfest

9. September: Flamenco mit Gabriel Guillen

15. September: Madison Violet

16. September: Gery Seidl

6. Oktober: Poxrucker Sisters & Katharina Strasser

15. Oktober: Haydn Philharmonie, C(s)ello Mania – Nicolas Altenstaedt

20. Oktober: Marco Pogo

4. November: Norbert Schneider

24. November: Gunkl

21. November: Flor de Toloache

2. Dezember: Maschek

8. Dezember: Dorretta Carter

15. Dezember: Wir Staatskünstler – Thomas Maurer, Robert Palfrader, Florian Scheuba

16. Dezember: Irish Christmas