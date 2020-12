BVZ: Sie sind in jungen Jahren schon als Statist auf der Seebühne gestanden. Wie groß ist die Vorfreude auf die neuen Aufgaben?

Alfons Haider: Das ist die verantwortungsvollste Aufgabe, die ich je hatte, und ich freue mich sehr über die Möglichkeit, eine Marke gestalten zu können. Für einen Künstler ist es das Schönste. Damals in Mörbisch hat mir Herbert Alsen (Gründer der Seefestspiele, Anm.) gesagt, ich würde Karriere machen. Ich bin mit Leib und Seele und mit Herz Schauspieler, das Fernsehen hat mich populär gemacht, den direkten Kontakt mit dem Publikum kann aber nichts ersetzen. Darauf freue ich mich.



Wolfgang Millendorfer

Musiktheater ist Ihre große Leidenschaft. Was ist für Sie das Besondere daran?

Haider: Ich denke, das gesungene Wort geht viel schneller ins Herz. Ich habe schon an die 35 Aufführungen in Mörbisch gesehen und immer wieder ist es mir ein Rätsel, wie nur ein Mensch auf dieser 2.600-Quadratmeter-Bühne es schafft, dass 6.000 Herzen gleich schlagen und ruhig werden. Natürlich darf es auch bunt und lustig sein und ein Feuerwerk geben, das ist die Spannung daran. Dieser Ort hat einfach eine Magie und ist nicht umsonst eine der renommiertesten und größten Operettenbühnen. Und das auch von der Professionalität her. „jOPERA“ in Jennersdorf ist natürlich auch ein tolles Kleinod und ein wunderbarer Platz. Ich war leider noch nicht dort, habe aber schon einige Aufführungen gesehen und werde im Jänner auch vor Ort sein. Dass das Burgenland als kleines Bundesland die bedeutendsten Festivals Österreichs hat, das macht mir im Positiven Gänsehaut und ist für mich, wie gesagt, eine große Verantwortung.

Der Fahrplan für 2021 steht. In welche Richtung soll es dann 2022 gehen?

Haider: Da entscheide ich mich erst im Mai. Im Moment konzentriere ich mich auf 2021, weil wir schon sehen, dass uns Corona immer einen Strich durch die Rechnung machen kann. Ich gehe natürlich davon aus, dass wir an beiden Orten spielen können. Das ist auch eine gesundheitliche Verantwortung, die man den Besucherinnen und Besuchern und auch dem gesamten Team gegenüber hat. Da haben wir heuer noch viel zu stemmen. Mit dem Landeshauptmann habe ich zum Glück einen Kulturlandesrat an der Seite, der ähnliche Visionen hat wie ich. Es wird künftig auch darum gehen, die Synergien der Festivals ein wenig zu kombinieren und im ganzen Land vielleicht ein gemeinsames Jahresmotto zu finden.

Und wie sollen die Seefestspiele und „jOPERA“ weiterentwickelt werden?

Haider: Bei „jOPERA“ kann es künftig auch Operetten geben, das könnte auf Schloss Tabor etwas ganz Feines sein. Veränderungen wird es aber nicht mit der Keule geben, sondern langsam und vor Ort gut vorbereitet. Ich werde mich auch mit den einzelnen Bürgermeistern treffen und alles besprechen. In Mörbisch ist es das dezidierte Ziel, neue Publikumsschichten anzusprechen und auch das junge Publikum abzuholen. Es wird auch für die Seefestspiele eine Frischzellenkur geben. Auf jeden Fall wird es hochqualitatives Unterhaltungstheater mit professionellen Leuten. Die schönsten und bekanntesten „Märchen“ werden in Mörbisch stattfinden, das kann ich versprechen. Das Publikum dort liebt Unterhaltung und die Träne im Auge. Genau das wird es bekommen.

Präsentation in Eisenstadt. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Neo-Generalintendant Alfons Haider, Kulturbetriebe-Geschäftsführerin Barbara Weißeisen-Halwax (v.l.).

Wolfgang Millendorfer

Peter Edelmann ist bei den Seefestspielen ja noch bis 2022 als künstlerischer Leiter im Einsatz. Wie wird die Zusammenarbeit 2021 aussehen?

Haider: Ich habe schon die ersten Leute in Mörbisch getroffen und mich gefreut, dass ich dort willkommen bin. Ich dränge mich aber nicht vor. Die „West Side Story“ ist 2021 das Stück von Peter Edelmann und ich mache auch eine tiefe Verbeugung vor ihm, dass er den Mut hat, es anzusetzen. Ein Musical in Mörbisch und jeder kennt die Hits – das ist eine Richtung, die ganz die meine ist. Bei „jOPERA“ bin ich als künstlerischer Leiter ebenfalls vor Ort und ich hoffe, dass aus dem Team auch viele dabei bleiben. So werde ich 2021 Peter Edelmann und „jOPERA“ unterstützten und die Werbetrommel rühren.

Welche Neuerungen wird es abseits der beiden Bühnen geben?

Haider: Ich bin auch dazu da, andere Formate zu überlegen und die wird es geben. Schon geplant ist ein großer Musikwettbewerb für die vielen Musikschüler. Mit dem Effekt, dass zwei von ihnen einen Vertrag für Mörbisch und „jOPERA“ bekommen und als volle Mitglieder im Orchester spielen werden. Anreize für Junge zu schaffen, das ist auch unsere Aufgabe. Alles Weitere wird jetzt geplant, ich treffe in den kommenden Monaten viele Menschen und werde dann auch im Frühjahr die Neuerungen für 2022 präsentieren. Ich kann mir auch vorstellen, in das 100-Jahr-Jubiläum des Burgenlandes involviert zu sein, zum Beispiel als Moderator.

Sie freuen sich auf die Zusammenarbeit mit dem Land und kennen als früherer Intendant in Stockerau auch Niederösterreich sehr gut, also beide Landeshauptleute, SPÖ und ÖVP. Ist das auch ein politischer „Spagat“?

Haider: Meine Aufgabe eine kultur- und gesellschaftspolitische. Man weiß, wo mein Herz schlägt, aber ich habe nie parteipolitisiert. Man weiß was ich wähle, aber das hat auf der Bühne keinen Platz.

Werden Sie während der Festspielzeit auch zum „Wahlburgenländer“ werden?

Haider: Ich werde während des Jahres immer wieder in Eisenstadt, Mörbisch und Jennersdorf sein und zu den Festspielzeiten auch hierbleiben. Ich habe schon gehört, dass es nette Appartements in Mörbisch gibt, ich werde mir ein Rad besorgen und hinausradeln zum See – der Intendant am Rad. Ich werde auch die Gäste bei jeder Vorstellung persönlich begrüßen. Ich kann mich zwar nicht dreiteilen, aber bei Überschneidungen geht das ja auch via Live-Einstieg. Bei den Seefestspielen werde ich auch das eine oder andere Mal auf der Bühne stehen, aber in Zweitbesetzung. Die Begrüßung ist jedenfalls ein wichtiger Punkt. Harald Serafin hat in Mörbisch die Begrüßung ja zur Königsdisziplin erklärt.

Von Harald Serafin gab es, wie zu hören war, ja auch Lob für Ihre Besetzung.

Haider: Das war das schönste Kompliment. Die Leute werden mich lieben, hat Harald Serafin gesagt. Lieben müssen sie mich nicht, aber ins Theater dürfen sie kommen (lacht).