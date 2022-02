Foto-Aussstellung in Wien: Das Burgenland im „WestLicht“

Die auf Fotografie spezialisierte Galerie „WestLicht“ unweit der Mariahilfer Straße hat man üblicherweise für sich allein. Üblicherweise findet man dort auch selten Burgenländisches. Aber das Übliche endet beim Nämlichen, und das sind die fast dreißigtausend Exilburgenländer in Wien. So offenbart die Ausstellung „Grenzland im Fokus“ beim BVZ-Lokalaugenschein nicht nur ein Potpourri an Fotografien aus unserer 100-jährigen Landesgeschichte, sondern auch an pannonischen Dialekten. „So viel ist normalerweise nicht los“, bestätigt die den Ansturm sichtlich nicht gewohnte Dame an der Kasse.

Die Ausstellung ist eine Kooperation mit den Kulturbetrieben Burgenland und dem Burgenländischen Landesarchiv; dessen Mitarbeiter müssen unzählige Stunden Arbeitszeit in das Finden und Digitalisieren der Fotos gesteckt haben. Jedes zweite hätte man am liebsten in Postergröße bei sich zuhause hängen. Die andere Hälfte zeigt die unschönen Kapitel der Landesgeschichte, die man sich eher nicht aufhängt, aber schon im Herzen tragen sollte.

„Beeindruckende Bilder“, meint auch Dario aus Eisenstadt, „nur zeitlich oder thematisch ordnen hätte man sie können.“ Aber – so euphorisch muss man resümieren – selbst die ordentlichste Ordnung hätte der Überwältigung nicht standgehalten. Die Ausstellung überwältigt noch bis 22. Feber.