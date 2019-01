Dass das Burgenland als einziges Bundesland in der Tourismus-Statistik 2018 ein Nächtigungsminus (-1,4 Prozent Anm.) verzeichnete, stößt bei der ÖVP auf Kritik. Landesparteiobmann Thomas Steiner ortete am Freitag eine "fehlende Tourismusstrategie". Der Zweite Landtagspräsident Rudolf Strommer (ÖVP) kritisierte den Abbau dezentraler Strukturen und empfahl, das Tourismusgesetz zu überdenken. Während es in ganz Österreich teils massive Steigerungen bei den Nächtigungen gegeben habe - im Schnitt +3,6 Prozent – sei es im Burgenland ein Rückgang gewesen.

Burgenland sei ein klassisches Sommertourismusland. "Gerade in so einem Jahr, wo es wirklich einen Rekordsommer gegeben hat, so ein Minus einzufahren - das ist ja fast ein Ding der Unmöglichkeit", stellte der ÖVP-Obmann fest. Er habe schon 2018 darauf hingewiesen, dass Monatsstatistiken „nicht richtig" gewesen seien, weil Nächtigungen gemeldet worden seien, die „nichts mit dem Tourismus zu tun" hätten: „Jetzt haben wir die Wahrheit auf dem Tisch: Natürlich sind diese Schüler und Studenten, die zu Unrecht gemeldet wurden, herausgerechnet worden". Dies führe nun zu einem Minus von 42.000 Nächtigungen.

Steiner wiederholte den Vorschlag der ÖVP, zusätzlich 20 Millionen Euro für ein Zusatz-Investitionspaket für Tourismusbetriebe einzusetzen. Er regte auch erneut an, ein Tourismus-Jobcenter einzurichten. Betriebe sollten die Möglichkeit haben, online dort nach Mitarbeitern zu suchen. Seitens der Volkspartei betrachtet man die gesamte Konstruktion problematisch: „Der Burgenland Tourismus verschlingt Jahr für Jahr Millionen. Der Output ist überschaubar", sagte der Zweite Landtagspräsident Rudolf Strommer. Auf Bundesebene hingegen seien Maßnahmen zur Entbürokratisierung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit gesetzt worden - etwa die Senkung der Umsatzsteuer auf Nächtigungen von 13 auf zehn Prozent.

Durch das Wegrationalisieren von dezentralen Strukturen in den örtlichen Tourismusverbänden seien plötzlich keine Verantwortlichen mehr auf Ortsebene da, meinte Strommer. Durch das Schaffen großer Tourismusverbände würden große Betriebe beworben. Thermen alleine würden jedoch in Zukunft zu wenig sein: Man müsse "die Unverwechselbarkeit des Landes darstellen" und damit werben, empfahl der ÖVP-Politiker.

FPÖ: „Unangebrachte Kritik“

Tourismuslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ) wies die Vorwürfe zurück. Das Minus führt er auf die zeitweilige Schließung für die Modernisierung dreier größerer Hotels im Land zurück. Die Investitionen würden sich im heurigen Jahr positiv in der Bilanz niederschlagen. Seitens des Burgenland Tourismus hatte man bereits in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass es mehr Qualitätsbetten brauche.

Seitens der FPÖ antwortete auch die dritte Landtagspräsidentin Ilse Benkö auf die ÖVP-Kritik. Sie sprach davon, dass dadurch die Leistung von Unternehmern und Mitarbeitern in ein schlechtes Licht gerückt würde.

„Sich einzig und alleine an Nächtigungszahlen aufzuhängen, ohne die Gesamtsituation im burgenländischen Tourismus auch nur irgendwie zu betrachten, ist eine grobe Sinnentstellung der Fakten und dient der Sache in keinster Weise. Fakt ist: Noch nie gab es so viele Beschäftigte im Tourismus. Die Investitionsfreudigkeit der Unternehmer ist hervorragend, was sich in der Höhe der genehmigten Fördersummen widerspiegelt. Das Interesse der Gäste ist sowohl im Land – gemessen an den steigenden Ankünften – als auch auf überregionalen Veranstaltungen wie der Ferienmesse Wien überdurchschnittlich gut“, so Benkö.