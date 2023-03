Zwei leidenschaftliche Burgenländer sind wieder startklar mit Liszt

Werbung

Auf eine großartige musikalische Vielfalt ganz im Geiste von Franz Liszt dürfen sich heuer wieder Musikfreunde beim internationalen Liszt-Festival in Raiding freuen. Zusammengestellt wird das Programm seit 2009 von den beiden in Rohrbach bei Mattersburg gebürtigen Intendanten, dem weltweit bekannten Pianistenbrüderpaar Johannes und Eduard Kutrowatz.

Der musikalische Bogen spannt sich dieses Mal von Barock und Jazz im März, bis zu den Liszt Festival-Zyklen im Juni und Oktober und endet mit Family Concerts im Advent. Neu im Progamm des Listzzentrums ist das im Mai stattfindente Brass Festival. Um all das auf die Beine zu stellen, bedarf es einer Menge Arbeit. Dazu befragte die BVZ das Intendanten-Brüderpaar Johannes und Eduard Kutrowatz.

Wie groß ist das Team, das an den Festivals mitarbeitet?

Johannes Kutrowatz:Wir zählen uns ja zu den glücklichen Intendanten, haben wir doch ein Dreamteam von zwölf Personen um uns, das hochmotiviert und publikumsorientiert in den Bereichen kaufmännische Leitung, Marketing mit Websitebetreuung und Social Media, Ticketing, Produktion, Bühnen-und Haustechnik sowie Lisztmuseum im Einsatz ist.

Nach welchen Kriterien werden die Interpreten für dieses Festival ausgewählt und wie lange ist die Vorlaufzeit bis das Programm steht?

Johannes Kutrowatz: Im internationalen Konzertbetrieb sind die Planungszeiten Jahre im voraus, als Beispiel: Wir sind dabei, die Saison 2024 zu finalisieren und arbeiten auch schon an 2025, mit Blick auf 2026. Zum Liszt Festival im Juni und Oktober wird nur eingeladen, wer sich mit dem Werk Franz Liszts entsprechend auseinandersetzt. Alle anderen Festivalzyklen sind freier in der Programmierung und durch Headlines wie Barock-Jazz, Brass, Family Concerts charakterisiert. Für das Gesamtprogramm gilt in jedem Fall Weltklasse, Exzellenz, Brillianz, Virtuosität, denn wenn man es mit Franz Liszt zu tun hat und somit im Lisztzentrum zu Gast ist, geht es immer um Superlative.

Heuer gibt es erstmalig auch ein Brass-Festival. Welche Werke werden hier zur Aufführung gebracht?

Johannes Kutrowatz: Es ist gelungen, die Besten der Besten ins Lisztzentrum einzuladen. Da Blechhauf’n tritt gemeinsam mit uns Intendanten auf. „Wir spielen das 2. Klavierkonzert von Eduard Kutrowatz für zwei Klaviere und Blechbläser, Startrompeter Thomas Gansch kommt mit seiner Supergroup, zu hören ist Gourmet- Blasmusik, und die Sächsische Bläserphilharmonie hat einen Wagnerschwerpunkt im Programm. Dazu noch die Militärmusik des Militärkommandos Burgenland mit dem Großen österreichischen Zapfenstreich als quasi Klangwolke in Raiding.

Wie kam es dazu, Brass miteinzubinden?

Johannes Kutrowatz: Blasmusik hat in Österreich und besonders auch im Burgenland eine große Tradition. Um das Lisztzentrum ganzjährig zu bespielen, haben wir hochkarätige Festivalmodule und damit auch ein Brass Festival, aber vom Feinsten, dazugenommen.

Welche Auftritte und Konzertreisen stehen für Sie persönlich heuer noch am Programm?

Johannes Kutrowatz: Wir reisen nicht mehr ganz soviel wie früher, die bewährte Achse Europa – Japan ist aber noch immer sehr aktiv.

Wie schaffen Sie es, neben ihrer Arbeit auch noch alljährlich ein großes Festival wie das Lisztfestival auf die Beine zu stellen?

Johannes Kutrowatz: Als leidenschaftliche Burgenländer ist es uns eine Riesenfreude und Ehre, in diesem besonderen Land Burgenland in einem weltumspannenden Zusammenhang programmieren zu dürfen.

Was bereitet ihnen bei ihrer Arbeit die meiste Freude?

Johannes Kutrowatz: Glückliche Gesichter unseres geschätzten Publikums zu sehen, die wunderbare Atmosphäre in unserem Team und letztlich die immer größer werdende Lisztfestivalkünstlerfamilie beim Lisztfestival in Raiding machen uns die meiste Freude bei unserer Arbeit.