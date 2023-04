Spitzer: „War mein Leben lang lustig – warum nicht auch emotional?!“

Werbung

BVZ: Lieber Herr Spitzer, darf ich „Du“ sagen?

Ich hoffe! Wenn ein Siebener davorsteht, ist mir jeder, der „Du“ zu mir sagt, sehr willkommen.

Bei mir steht in ein paar Jahren auch schon ein Fünfer davor … und das hörst du wahrscheinlich öfter, aber ich muss es einfach sagen: Schon in der Kindheit hab ich EAV gehört!

Siehst du, aber trotz dieser Tatsache ist aus dir etwas geworden. Also wir sind nicht für alle Schäden der Menschheit verantwortlich. Das freut auch mich wieder.

Ich kann mich aber noch daran erinnern, als die Eltern ein wenig nervös wurden, als sie sich die Plattenhülle von „Geld oder Leben“ einmal genauer angeschaut haben …

Ja, da bin ich von der Plattenfirma auch kritisiert worden, dass ein paar unanständige Zeichnungen drauf waren. Da hat’s geheißen: „Ihr seid ja doch auch eine Familien- und Kinderband!“ Da hab ich mir gedacht: „Heast!“ Aber es ist ein schönes Album, eines dieser Lieblingsalben.

Hat uns auf jeden Fall nicht geschadet. Aber wir wollen hier auch über dein Buch reden. Wie geht’s dir damit? Es ist ja ein sehr persönliches Buch.

Das Erstaunliche ist ja, obwohl das Buch meine Elaborate der vergangenen zwei Jahrzehnte umfasst, dass ich es bis zu meinem 70. Geburtstag nicht gelesen habe, keine Seite. Das ist so gekommen: Meine geliebte Nora wollte mir ein Geburtstagsgeschenk der speziellen Art machen und hat in den unzähligen Kisten gestöbert, wo meine ganzen Textbücher vor sich hinmodern. Und da hat sie Liebesbriefe zutage gefördert, die nicht an sie gerichtet waren. Sie hat gemeint, nach der EAV wäre es an der Zeit, vielleicht auch einmal die sensible Seite des liebenden Spitzer in Buchform zu fassen. Da hab ich gesagt: Das machst du ganz allein, denn würde ich jetzt die Briefe vergangener Tage durchlesen, dann würde ich sofort mit dem Rotstift alles Peinliche rausstreichen. Und nachdem das absolute Vertrauen die Basis jeder Beziehung ist, hab ich gesagt: Nora, das ist deine G’schicht, das ist dein Buch, ich schau es mir erst zu meinem 70er an. Das war der Deal.

Aber doch ist alles mit Hand gezeichnet und geschrieben …

Das ist eine an Besessenheit grenzende Krankheit meinerseits, dass ich immer meinen Zeichenblock und meine Stifte dabeihabe, egal wo ich bin. Andere machen das mit ihrem Smartphone, aber ich bin halt einer aus dem vergangenen Jahrtausend, ich zeichne und schreibe gern. Ich beobachte gern, ob das beim Wirten an der Ecke ist oder in luftiger Bergeshöh‘ – wo ich bin, muss ich mir immer meine Gedanken über die Menschheit machen und die visuellen Eindrücke festhalten. Dass das jemals öffentlich wird, war nicht geplant, weil das hab ich ja aus therapeutischen Gründen gemacht. Ich verbring meine Zeit am liebsten mit mir selbst und zeichne und schreibe so vor mich hin. Und wenn Nora das jetzt so machen will, dann könnte sie 30 Jahre lang noch alle zwei Jahre ein Buch herausbringen. Aber ich hoffe, das wird nie passieren, weil die Welt hat andere Probleme.

Also bis zum 100er dann. Da hätten wir noch ein paar Jahrzehnte.

Na, wie gesagt: Ich wollte ja nicht mein Seelenleben öffentlich machen. Aber ich finde es mittlerweile eine ganz spannende Idee. Es ist ja keine Schande, wenn jemand als verliebter Trottel ein Dauerbad im Selbstmitleid nimmt. Es ist ein Teil meines Lebens. Ich meine, lustig war ich mein Leben lang, kritisch auch – warum nicht auch ein bisschen emotionaler? Männer werden vielleicht sagen: Du warst schon witziger, Oida! Meinetwegen, ist mir auch egal. Aber vielleicht gibt es ein paar Frauenherzen, die ich damit erfreuen kann.

Das Buch. „Geht ein altes Herz auf Reisen“ – mit 200 Seiten voller Spitzer-Texte und Zeichnungen. Foto: Ideas edition

Das klingt sehr spannend und ich freue mich auf die „andere Seite“ von Thomas Spitzer. Du sagst es ja: Ihr hattet als EAV immer auch den Auftrag, lustig zu sein. War das nicht manchmal anstrengend?

Deshalb war es für mich immer eine Wohltat, wenn ich parallel zu den EAV-Projekten Liebeslieder schreiben durfte – für Steinbäcker oder Bukowski. Lieder , die halt nicht so in das EAV-Korsett gepasst haben. Nora hat das einmal in einer fast einjährigen Recherche-Arbeit durchgecheckt: Es liegen an die fünfhundert oder siebenhundert fertigen Liebestexte herum. Und manche Sachen bezeichnet sie als „durchaus brauchbar“. Ein größeres Lob kann ich ja fast nicht kriegen, das grenzt schon ans Geniale.

Eine CD Ist ja auch beim Buch dabei. Aber könnte es demnächst noch richtiges „Liebesalbum“ von dir geben?

Das hat in gewisser Wiese schon angefangen. Mit mehreren Interpreten durfte ich mich quer durch die Austro-Generationen spielen – mit Christopher Seiler, meinem Freund Paul Pizzera, Lemo, Marco Pogo. Ich bin ja kein großer Sänger, ich kann zwar „Ahuga-Aga“ und ähnliche Sachen, bin aber kein wirklich stimmgewaltiger Gigant. Egal, auf jeden Fall habe ich da gemerkt, dass ein Album mit verschiedenen Interpreten sehr bunt wird, und dass jeder seine Qualitäten hat. Nachdem ich durch das EAV-Weihnachtsalbum guten Kontakt zu anderen, jüngeren Kollegen habe, ist durchaus angedacht, mich einmal an die zu wenden. Da würde es mich wirklich freuen, das eine oder andere emotionale Album zu machen, zumal ja das bei der EAV nicht wirklich gegangen ist.

Und jetzt kannst du der romantischen Seite endlich nachgeben …

Na ja, es ist mir immer zumindest genauso wichtig erschienen, über Befindlichkeiten und das Thema Nummer eins, die Liebe, zu schreiben. Nicht im Sinne eines flachen Schlagers, aber eines gut getexteten Beziehungsliedes. Bei der EAV hab ich zwar immer versucht, so etwas hineinzuschmuggeln – wie den „Sandlerkönig Eberhard“, wo das ja auch im entfernten wiedergegeben wird. Beim Album „Amore XL“ hat das nicht immer geklappt. Da hab ich gesagt: Ok, die EAV ist die EAV, und der sensible Spitzer mit seinem Hang zu romantischen Liedern ist was anderes. Aber jetzt, nachdem die EAV ihr Treiben beendet hat, steht dem nichts entgegen, ein paar andere Sachen zu probieren, und darauf freue ich mich sehr.

Es gibt also ein Leben nach der EAV!

Ja, aber man muss schon auch dazusagen, dass ich das Bühnenleben vermisse. Einer meiner traurigsten Augenblicke war beim zweiten Abschlusskonzert in der Wiener Stadthalle, als mir bewusst wurde, dass nach 42 Jahren ein Kapitel zu Ende geht – und das ist ja doch ein maßgeblicher Teil meines Lebens, da sind mir fast die Tränen gekommen. Jetzt ist aber der Druck weg, dass man einer Plattenfirma genügen muss oder einem Band-Image. Und jetzt kann ich mich zum einen mehr meinem vier Jahre alten Sohn widmen, meiner kleinen Familie, und ich kann das machen, was mir Spaß macht, ohne Druck von außen. Das ist auch eine Lebensqualität, die nicht zu verachten ist.

Und ein Bühnen-Comeback kann es ja trotzdem geben.

Im letzten Jahr habe ich ja bei der Abschiedstour von Steinbäcker – der im Übrigen ja einmal zwei Jahre lang EAV-Sänger war – mitgemacht, und heuer werden es auch ein paar sein. Ich durfte bei Pizzera und Jaus in der Stadthalle einige wenige Songs beisteuern, bei drei ausverkauften Konzerten. Und vor 14.000 Leuten macht einen das schon ein wenig wehmütig, das ist schon ein geiles Gefühl. Aber der Vorteil bei so einem Kurzauftritt als Gast-Opa ist der, dass ich nicht drei Stunden ohne Pause spielen muss, nahe dem Kollaps. So hab ich das gleiche Gefühl, spiele drei Nummern, komm nicht einmal ins Schwitzen und kann mich dann entspannen.

Aber wir dürfen uns auch auf längere Auftritte freuen, oder?

Bei der Steinbäcker-Abschiedstour hab ich mit dem „Mucki“, dem Günter Grasmuck, der bekannt ist als Opus-Drummer, und mit dem Ernst Buchebner, der auch überall mitspielt, ein, zwei rockige Nummer angerissen, und dann haben wir gesagt: Wie wär’s, wenn wir eine Dinosaurier-Rockband um des Spielens Willen machen. Also, auch das ist möglich – dass die Methusalem-Combo, die Halbtoten oder was weiß ich irgendwo in ein paar kleinen Clubs abrocken. Alles ist möglich, aber die Dinge passieren, wie sie passieren.

Und du bist immer wieder auch in Österreich zuhause, obwohl du ja in Kenia lebst. Wie oft pendelst du da so im Jahr hin und her?

Es ist eigentlich schon so, dass ich – ohne Nationalist zu sein – Österreich liebe. Aber nicht unbedingt zwischen Allerheiligen und Ostern, und da ist es schon gut, wenn man ein Studio in Kenia hat. Und wenn der Paul Pizzera jedes Jahr zu Weihnachten kommt, dann gehen wir ins Studio und nehmen ein paar Nummern auf. Wenn die Kollegen jüngeren Jahrgangs sind, ist das sogar noch besser, denn dann lernt man was dazu.

Thomas Spitzer an seinem geliebten Diani Beach in Kenia. Foto: Nora Spitzer

Die Liebe zu Kenia teilst du ja mit Klaus Eberhartinger. Wie ist die EAV da vor vielen Jahren in Afrika gelandet?

Der Klaus war immer schon ein absoluter Afrika-Fan und ist während seiner Studienzeit ein ganzes Jahr lang mit Freunden im Jeep durchs Land gefahren. Er war immer schon infiziert vom „Virus Africanus“ und vor 33 Jahren bin ich das erste Mal mitgefahren. Und es gibt in der Dritten Welt nur zwei Möglichkeiten: entweder du verliebst dich sofort oder du willst nie wieder hin. Mir war beim ersten Mal sofort klar: Dort bau ich das Studio! Und zum zweiten hat die Dritte Welt den Effekt, dass wir mit unseren Erste-Welt-Problemen und mit dem permanenten Jammern dort nicht wirklich punkten können, denn dort geht’s wirklich ums Überleben. Da ist es auch gut, wenn man immer wieder auf den Boden der Realität geholt und daran erinnert wird, wie gut es das Schicksal mit einem gemeint hat. Das empfehle ich jedem Österreicher, der mit seinem Land unzufrieden ist: zwei Monate Urlaub in der Dritten Welt oder in einem Kriegsgebiet, dann kommt er geläutert wieder zurück.

Zum Abschluss noch eine Burgenland-Frage: Hast du eine Verbindung zum Land oder fällt dir eine Anekdote ein?

Als ich ein Kind war, hat meine Mutter eine absolute Affinität zum Seewinkel gehabt, und deshalb war ich als prä-pubertärer Bursch im Sommer immer in Illmitz. Ich durfte mit den Fischern rausfahren, als der See noch Wasser hatte. Ich denke wirklich gerne an die unbeschwerte Zeit. Und wenn ich mich recht erinnere, war ich auch schon mit der einen oder anderen Burgenländerin kurz liiert, aber das willst du gar nicht wissen, und die Nora schon überhaupt nicht. Eins fällt mir noch ein: Als meine Mutter einmal in den Ferien jobmäßig nach Graz zurückmusste und ich noch gerne eine Woche länger bleiben wollte und weil Taschengeld ein Fremdwort für mich war, habe ich mit dem Herbergsvater in Illmitz ausgemacht, dass ich ihm ein Schild male und noch bleiben darf. Ob es jetzt nach 55 Jahren noch immer hängt, das weiß ich nicht, aber ich habe mir durch meine Malerei meinen ersten Urlaub finanziert. Darauf war ich stolz.