Ein „Bockerer“ zum 50. Jubiläum

Zeitlos und geradezu erschreckend aktuell – diese Attribute beschreiben das heurige Stück mehr als treffend, wurde bei der Präsentation der „Bockerer“-Inszenierung mehrfach festgestellt. Im Kulturzentrum Eisenstadt gaben Intendant Wolfgang Böck, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Prokurist Thomas Mersich, Bühnenbildner Erich Uiberlacker erste Einblicke.

Gemeinsam mit den Sponsoren – Energie-Burgenland-Vorstandsvorsitzendem Stephan Sharma, Peter Szigetti, Waldquelle und Co. machte das Team große Lust auf eine große Inszenierung, die von 5. bis 31. Juli in Korbersdorf zu sehen sein wird.

Die tragische Posse passe als „Stück österreichischer Zeitgeschichte" gut ins Kobersdorfer Jubiläumsjahr, „leider“ auch angesichts der aktuellen Bezüge zu Krieg und autoritären Regimen. In Sichtweite der renovierten Kobersdorfer Synagoge zeichnet Regisseur Claus Tröger für die Umsetzung verantwortlich. Intendant Böck ist in der Hauptrolle zu sehen. Er spielt den titelgebenden Bockerer, der während des NS-Regimes Widerstand leistet.

Erzählt wird die Geschichte eines Wiener Fleischhauers, der mit dem „Rassen-Unfug" der Nationalsozialisten nichts anfangen kann und an dessen Kartentisch regelmäßig der jüdische Rechtsanwalt Rosenblatt Platz nimmt. Als „eigentlich unpolitischer Mensch" stellt er sich „aus Herzensgüte heraus den Widrigkeiten des NS-Regimes entgegen", sagte Böck. Der Bockerer leistet Widerstand - letztlich auch gegen seinen eigenen Sohn, der Mitglied der nationalsozialistischen Sturmabteilung ist.

Bühnen-Aufwand zum 50er

Das Bühnenbild stellte Erich Uiberlacker vor: 13 Schauplätze wird es geben, alle mit demselben Zentrum, um das sich die Welt dreht: dem Kartentisch. „Das ist es, was den Bockerer ausmacht: dass er einfach seinen Ort, seinen Platz verteidigt in einer aus den Fugen geratenen Welt", so Uiberlacker bei der Präsentation. Der Humor wird dennoch eine Rolle spielen.

14 Schauspieler spielen in Kobersdorf 28 Rollen. Die Proben sollen demnächst starten – wo, ist allerdings noch unklar, weil den Schloss-Spielen der bisherige Probenraum abhandenkommen dürfte, wie Böck betonte. Die Wiener Messe, in der in den vergangenen Jahren geprobt wurde, wird als Notquartier für Flüchtlinge aus der Ukraine gebraucht und deshalb nur eingeschränkt nutzbar sein.

Seit 1972 wird auf Schloss Kobersdorf Theater auf die Bühne gebracht – „vom Klassiker über die Klamotte bis zu Tiefsinnigem“. Der Intendant selbst ist seit 2003 dabei und hat seitdem eine durchschnittliche Auslastung von 96 Prozent erreicht, betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der deshalb schon jetzt eine weitere Verlängerung der Zusammenarbeit vor Augen hat: „Aus meiner Sicht ist die Verbindung Kobersdorf und Wolfgang Böck eine lebenslange Verbindung."