Der Butterfly fliegt 2024 wieder im Eisenstädter Schlosspark

Das Festivalpaket am malerischen Gelände hinter Schloss Esterházy hat in Eisenstadt schon eine gewisse Tradition. Im heurigen Sommer wurde erstmals unter dem Titel Butterfly Dance! zum Tanz gebeten - und der Erfolg sprach für sich: Mit Parov Stelar, Xavier Rudd, Kosheen und vielen mehr gab's ein sensationelles Line-Up, das Festgelände ließ sowieso nichts zu wünschen übrig.

Die Neuauflage steigt am 5. Juli 2024 im Schlosspark. Nach den ersten Acts kann man schon in naher Zukunft Ausschau halten, beim Veranstalter Barracuda Music wird schon eifrig am Programm gebastelt; enttäuscht wird man bestimmt nicht. Und wer sich ein Early Butterfly Ticket holen will, der sollte sich in jedem Fall beeilen!

Infos dazu auf www.schlosparkfestival.com und auf oeticket.at

Ebenso traditionell werden am Tag nach dem Butterfly Dance! wieder die Lovely Days ausgerufen. Mit dabei sind Kracher wie Status Quo, Ten Years After und Canned Heat, weitere folgen. Da steigt schon jetzt die Vorfreude auf den nächsten Sommer ...