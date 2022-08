Jelineks „Rechnitz“ zum RE.F.U.G.I.U.S.-30er so nah wie nie

Werbung

Der Wunsch von Elfriede Jelinek geht in Erfüllung – dass ihr wortgewaltiges Stück gegen das Vergessen und Verdrängen in der Nähe jenes Ortes gespielt wird, an dem im März 1945 kurz vor Kriegsende 180 Menschen ermordet wurden: Erstmals ist „Rechnitz (Der Würgeengel)“ nun im Burgenland zu sehen.

Das mehrfach preisgekrönte Jelinek-Stück wird am 15. September in der restaurierten Synagoge Kobersdorf gegeben, am 16. September (Start: jeweils 19 Uhr) folgt eine Vorstellung im Offenen Haus Oberwart.

Schauspielerin Isabell Menke bestreitet den wuchtigen Text alleine, aber sie ist viele. Und das Publikum ist mitten im Geschehen. Zwei intensive Abende, beide nicht weit vom Tatort – darauf brennt auch schon Dramaturg Roland Koberg mit dem Team der Theaterproduktion „weiterspielen“.

Ein ernster Anlass, der mit einem Jubiläum einhergeht: Das Gastspiel ist Teil der 30-Jahr-Feiern von RE.F.U.G.I.U.S., der Rechnitzer Flüchtlings- und Gedenkinitiative, die seit 1992 mit Symposien, Publikationen oder Benefiz-Veranstaltungen (Zeit-)Geschichte schreibt und in die Suche nach dem Massengrab in Nähe des Kreuzstadls involviert ist.

RE.F.U.G.I.U.S.-Vorsitzender Paul Gulda und Horst Horvath, der mit K.B.K. als Drehscheibe der Vereine fungiert, gaben bei der Theater- Präsentation zum Jubiläum einen Aus- und Rückblick auf die Aktivitäten. Die Aufarbeitung bleibe auch weiterhin eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

