28 Künstler, 10 Nationen: Internationale Kunst in Rust

Die großen Themen unserer Zeit werden beim eu-art-network, das einmal jährlich im Burgenland zusammentrifft, in verschiedenen künstlerischen Disziplinen bearbeitet. Nach den Fragen „Wer ist wir?“ (2021) und „Reset, Exit oder Turn?“ (2022) steht heuer die Debatte über Ressourcenverschwendung, Umweltschutz und Konsumismus im Fokus.

20 Bildende Künstler, fünf Literaten und vier Musiker - davon elf Frauen und 17 Männer - stehen heuer am Line-Up. Seit dem Vorjahr in Rust untergebracht, finden sich die 28 Künstler aus zehn Nationen ab dem 24. August im Seehof, in der evangelischen Kirche sowie im Gemeindesaal des evangelischen Pfarrhofs ein. Auf vielfältige Art und Weise setzt sich das internationale Künstler-Potpourri dabei mit der These „small is beautiful“ (deutsch: „weniger ist mehr“) auseinander.

Kritik an Konsumismus, ungerechter Verteilung und Naturzerstörung

Arbeitstitel ist einem Buch des Ökonomen Ernst Friedrich Schuhmacher entlehnt, wie Kurator Wolfgang Horwath in seiner literarischen Umrahmung des heurigen Kunstsymposiums betont: „Bereits in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ein visionäres Werk, in dem er den Raubbau an den Ressourcen kritisiert, über Befreiung von Abhängigkeiten, Versorgungssicherheit sowie gerechte Verteilung und Demokratisierung spricht.“

Damit will das eu-art-network einen Beitrag zur aktuellen öffentlichen Debatte leisten. Aber: „Kunst bietet keine Lösungsbeispiele. Es ist ein Merkmal der Kunst, dass sie nichts direkt vorschreibt. Sie kann aber bei jedem einen Prozess auslösen. Kunst bringt Ordnung ins Denken“, philosophiert der Kurator.

Bürgermeister Gerold Stagl heißt die Künstler in Rust Willkommen. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Unterstützung bekommen die Künstler auch von Ortschef Gerold Stagl, der für das Kunstsymposium den Seehof zur Verfügung stellte und bei der Unterkunftssuche behilflich war. Ebenso der Kurator der evangelischen Pfarre Rust, Gerald Szivatz, der Pfarrhof, Kirche und Zechkeller für die Künstler öffnet.

Elke Mischling, Obfrau des Vereins „eu-art-network“ bedankte sich dabei auch gleich für die Unterstützung. „Rust ist zu dieser Zeit voll mit Gästen, dennoch nimmt man uns freudig auf. Danke dafür! Wir freuen uns schon auf das Arbeiten in Rust.“

Mehr Raum und mehr Zeit für Kunst

Heuer werden die Werke der Künstler länger zu sehen sein als im Vorjahr. Am 24. August nimmt die multikulturelle Truppe die Arbeit auf, am Sonntag, den 27. August, laden sie dann zu den „Offenen Fenstern“. Dabei können Interessierte den Künstlern beim kreativen Schaffen über die Schulter schauen und sich mit ihnen über ihren Zugang zur Kunst wie auch zum Meta-Thema des Symposiums austauschen.

"small is beautiful", also "weniger ist mehr", ist das heurige Thema des Kunstsymposiums. Foto: BVZ, Peter Wagentristl

Am Freitag, den 1. September werden die in Rust entstandenen Werke dann in einer Vernissage im Seehof präsentiert. Musikalisch begleitet den Festakt die Band Schilfgürtel. Zu sehen sind die Werke dann bis Sonntag, den 10. September, täglich von 15 bis 19 Uhr.

Adieu, Cselley Mühle

Die ersten 21 Ausgaben des Kunstsymposiums des eu-art-networks fanden noch in der Cselley Mühle statt. Im rundum erneuerten Csello stehen die Chancen auf eine Rückkehr aber nicht sonderlich gut: Die Vernissage-Räume im ehemaligen Atelier von Sepp Laubner sind mittlerweile einer Daueraustellung von Kunstsammler und „resident artist“ Nick Treadwell gewichen, die Chalets sind erstens noch nicht fertig und zweitens „auf längerfristige Vermietung ausgelegt“, so die Künstler. In Rust fühle man sich jedenfalls wohl, aus dem „Ausweichquartier“ wird voraussichtlich eine Dauerlösung.