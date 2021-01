Darauf, dass die Covid-Imfpung so richtig in Schwung kommt, wartet auch Ewald Tatar: „Viele Entscheidungen hängen davon ab, wie sich die Situation entwickelt. Das hört man auch von den Bands, die in den nächsten Monaten entscheiden werden, ob sie im Sommer kommen.“

Tatar rechnet damit, ab Mai oder Juni wieder große Konzerte veranstalten zu können – eine Voraussetzung sei allerdings, dass die Impfung anläuft: „Wenn ich Aussagen höre, dass alles im Plan sein soll, frage ich mich schon, wovon hier die Rede ist. Wenn man monatelang darauf gesetzt hat, ist das jetzt eben auch für uns Veranstalter sehr frustrierend. Ich hoffe aber, die Entwicklung beschleunigt sich und es gibt in absehbarer Zeit eine gute Impfrate.“

Die andere Frage ist jene der Planung. Man sei mit den Verantwortlichen im Bund zwar in Kontakt, sagt Tatar, „aber uns fehlen die Aussichten und Voraussetzungen“. Konzepte für Veranstaltungen habe man in der Schublade, „aber für ein Festival in der Größenordnung des Nova Rock müssen wir bis März die Details wissen“.

„Auf welches Konzert ich mich freue? Aufs erste!“

Auch nach dem Lockdown seien größere Konzerte vorerst nicht so leicht umzusetzen; für die Zukunft gibt es schon Vorstellungen: Beim Nova Rock im Juni etwa, könnte es eine eigene Schlange für all jene mit negativem Testergebnis oder Impfbestätigung geben, für alle anderen könne man die Möglichkeit von Schnelltests vor Ort überlegen; ein logistischer Kraftakt.

„Es sind viele Szenarien denkbar. Das kann ich aber erst abwägen, wenn man weiß, wie die Impfung vorangeht und wenn man die Grundvoraussetzungen kennt“, kommt Tatar wieder auf den Punkt zurück. Dennoch möchte er mit Zuversicht in die Zukunft blicken, selbst wenn die Veranstaltungs-Szene seit zehn Monaten stillsteht, die 50 Mitarbeiter sich in Kurzarbeit befinden. Tatars „Barracuda Music“ ist mit der Mutterfirma CTS Eventim abgesichert, „aber natürlich ist es wichtig, dass wir wieder spielen können“.

Ein Satz hat sich dabei schon als Slogan etabliert: „Wenn ich gefragt werde, auf welches Konzert ich mich am meisten freue, dann sage ich: auf das erste!“