Sommer-Kultur für Kids im Museum und auf der Burg

Der Kultursommer hat nicht nur auf den Festivals noch viel zu bieten, sondern auch tagsüber in kühlen Museumsräumen und historischen Gemäuern: Für Kinder und Jugendliche bringt das Ferienprogramm der Kultur Burgenland und der Esterhazy-Kulturdenkmäler noch mehr Action, wie ein Blick in den Kalender zeigt.

So wird im Landesmuseum in Eisenstadt etwa die Bernsteinstraße in der Römerzeit bereist (immer am Donnerstag um 10.30 Uhr) oder abends „auf schaurigen Spuren“ gewandelt (diesen Freitag, 18 Uhr). In der Landesgalerie im Kulturzentrum Eisenstadt wird Freitagvormittag (immer 10.30 Uhr) unter Anleitung gemalt und gebastelt. Im Haydn-Haus in Eisenstadt gibt‘s am jeden Mittwoch (10.30 Uhr) „a Haydn-Gaudi“.

Auch die Esterhazy-Kulturbetriebe bieten im Sommer Programm für Kinder und Familien. Foto: Lisa Schulcz

Ritter und Natur-Erlebnis

Auf Burg Schlaining wird am Sonntag (14 Uhr) zur Kinder-Führung und zum Workshop geladen, am 9. August (13 Uhr) wird mit der „Spaßwerkstatt“ der Lebensraum Burg erkundet.

Die Natur steht das ganze Jahr über auch auf Schloss Lackenbach im Mittelpunkt. Von 7. bis 11. August (täglich von 7.30 bis 16 Uhr) gibt’s nun das Natur- und Erlebniscamp, das auch zu spannenden Attraktionen in der Region führt: Im MUBA Neutal werden die Kids zu kleinen Baumeistern, am Biohof Oberger treffen sie auf freundliche Schafe und im Keltendorf Schwarzenbach darf sogar übernachtet werden.

Auf Schloss Esterházy und Burg Forchtenstein sind Familienführungen immer buchbar, dazu gibt’s laufend spezielle Aktionen. Schon fürs Herbstprogramm vormerken kann man sich den 23. und 24. September – dann wird auf Burg Forchtenstein das feurige Drachenfest gefeiert!

Alle Infos, Termine und Anmeldung online auf www.kultur-burgenland.at und www.esterhazy.at