Liszt hat in Raiding immer Saison

Zwei große Konzert-Blöcke hat es beim Lisztfestival Raiding heuer schon gegeben, der Oktober bringt ab Freitag nun die Herbstreihe, und damit wieder jede Menge klingende Namen ins Liszt-Zentrum.

Johannes und Eduard Kutrowatz freuen sich als Intendanten mit ihrem Publikum auf eine Mischung aus großen Klangkörpern und neuen Klängen. Das ensemble minui erfüllt morgen, Freitag, zur Eröffnung beide Voraussetzungen und begibt sich mit Liszt oder Wagner ins Sagenreich. Die junge Pianistin Olga Scheps gibt am Samstag Lieblingslieder, und die Sonntagsmatinee gehört der Neuinterpretation: Die Wurzeln der Volksmusik werden von Rusanda Panfili und ihren Freunden erkundet.

Eingespieltes Duo. Eduard und Johannes Kutrowatz "leben" das Liszt-Festival in Raiding. Foto: Reinhard Gombas

Damit ist ein erstes Festivalwochenende komplett, zwei weitere folgen im Oktober noch, und mit ihnen noch einmal Liszt-Festival in voller Blüte: Ferry Janoskas Hommage an Toni Stricker, das Orchester Wiener Akademie als Stammgast und unter der bewährten Leitung von Martin Haselböck, Mozart pur mit Banjamin Schmid und Co., und immer wieder „himmlische“ Klavierklänge, unter anderem mit Maria Radutu und Maya Ando.

Liszt ist rund um das Geburtshaus in Raiding omnipräsent, im Programm immer gern gesehen, dabei achtet das Intendanten-Duo Kutrowatz mit seinem Team auch auf Abwechslung. Ein starkes Liszt-Jahr ist mit dem Oktober-Block übrigens noch nicht ganz zu Ende: Im Dezember folgen noch zwei Familiy-Konzerte.

Das ensemble minui eröffnet den Festivalreigen. Der neunköpfige Klangkörper begibt sich ins Reich der Sagen und Fabeln ... Foto: Privat, ensemble minui

Alle Konzerte im Überblick

6. Oktober (19.30 Uhr): ensemble minui

7. Oktober (19.30 Uhr): Olga Scheps

8. Oktober (11 Uhr): Rusanda Panfili und Freunde

13. Oktober (19.30 Uhr): Ferry Janoska und Freunde

14. Oktober (19.30 Uhr): Maya Ando

15. Oktober (11 Uhr): Orchester Wiener Akademie, Mario Hossen und Martin Haselböck

20. Oktober (19.30 Uhr): Benjamin Schmid & Freunde

21. Oktober (19. 30 Uhr): Maria Radutu

22. Oktober (11 Uhr): Orchester Wiener Akademie, Eduard Kiprsky, Martin Haselböck

www.lisztfestival.at