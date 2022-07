Picture On 2022: Schräg und voller Liebe

Werbung

Fans des legendären picture on festivals können es schon fast nicht mehr erwarten: Aber so lange, wie es bis jetzt gedauert hat, nämlich drei Jahre, so lange dauert es nicht mehr. Am 12. und 13. August, verwandelt sich das 350-Seelen-Dorf – ohne Grenzen – wieder in eine bunte Bühne.

„Und das in gewohnter Manier ganz ohne Abstriche“, versprechen die Veranstalter: Mit rund 30 Acts und vollem Programm – von den US-Punkrock-Legenden Anti-Flag bis zur amerikanischen Soul-Sängerin Marla Glen oder den englischen Rock-Urgesteinen New Model Army – von der Hauptbühne vorm Kirchturm zur kleinen Uhudlerbühne im Apfelgarten, vom Lesungsprojekt „Anschiffen“ am Pinkastrand bis zum musikalischen Dorfspaziergang, von großen Stars bis zu hoffnungsvollen Newcomern. Ein würdiger Rahmen für die 20-jährige Geburtstagsfeier des Festivals, die zweimal Pandemie-bedingt verschoben werden musste.

Und weil zu den besten Geburtstagsfeiern auch eine feine Überraschung gehört, wird es am Samstag einen Überraschungs-Headliner mit „jeder Menge Liebe im Gepäck“ nach Bildein auf die Bühne schaffen. In die Karten will sich das Veranstalter-Team rund um Clemens Schrammel freilich nicht blicken lassen.

Sind es Wanda, Seiler & Speer oder doch Bilderbuch? „Es könnten alle sein oder aber auch ganz jemand anderer“, will man nichts verraten. Das derzeit wohl best gehütete Geheimnis des ganzen Pinkatals soll übrigens bis zum Auftritt eines bleiben. „Sonst wäre es ja keine Überraschung“, schmunzelt Schrammel.

Online-Ticketbörse für Kurzentschlossene

Für all jene, die sich kurz entschlossen jetzt doch noch das wohl vielfältigste Festival im Land nicht entgehen lassen wollen, gibt es allerdings keine guten Nachrichten: Das picture on festival 2022 ist ausverkauft. Seitens des Veranstalters kündigte man aber eine Ticket-Tauschbörse an, die online unter www.pictureon.at in den nächsten Tagen aktiv werden soll und so dem einen oder der anderen doch noch einen Festivalbesuch möglich machen wird.