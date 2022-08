"Picture On" feiert 20-Jähriges Jubiläum nach

Werbung

Unter anderem die aufgrund von Corona fehlende Planungsgrundlage hat im letzten Jahr zur Absage geführt. Man platze vor Vorfreude, schreiben die Veranstalter nun auf ihrer Homepage. Das 20-jährige Jubiläum, das eigentlich 2020 hätte stattfinden sollen, werde jetzt nachgefeiert. Und zwar mit rund 30 Acts, die wie gewohnt an den Bühnen inmitten des zum Bezirk Güssing gehörenden Dorfes an der Pinka spielen werden.

Den Stilmix quer durch alle Genres erhoben die Veranstalter zum Markenzeichen des Festivals. Schon am Donnerstag, den 11. August, steigt am Campingplatz unter anderem mit der österreichischen Rock-Formation Igel vs. Shark eine Openingparty. Am Freitag, den 12. August, geht es mit Marla Glen, den Rockbands New Model Army und Steaming Satellites sowie der Brassband Moop Mama weiter. Der Samstag, 13. August, wartet mit der Punkband Anti-Flag, der Ska-Spaß-Truppe Gnackwatschn und einem österreichischen "Überraschungsheadliner" auf.

Nicht nur Musikvielfalt auf-, sondern auch Grenzen abbauen will man in Bildein und veranstaltet das Festival deshalb gemeinsam mit einem ungarischen Partnerverein. So dürfen auch ungarische Bands nicht fehlen: Gypo Circus, Nest of Plagues und ZPZ finden sich von Donnerstag bis Samstag im Südburgenland ein. Mit Monokay, Sterz und Lurch stehen auch Burgenländer auf der Bühne.

Das Festival ist ausverkauft, Tickets für 2020 bleiben gültig. Wer noch auf der Suche nach Karten ist, kann bei der offiziellen Onlineticketbörse sein Glück versuchen.

Infos und Ticketbörse unter www.pictureon.at