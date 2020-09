Unter dem künstlerischen Leiter Andreas Richter bietet das Herbstgold-Festival ein umfangreiches Programm von Klassik über die bereits etablierten Elemente wie Balkan- und Roma-Sounds sowie Jazz. Ein zusätzliches Konzert kündigt am Horizont schon den neuen künstlerischen Leiter Julian Rachlin an, der ab 2021 übernimmt.

Rachlin wird am 15. September auf Schloss Esterházy Beethoven-Sonaten spielen und damit den Jubilar, dessen Geburtstag sich zum 250. Mal jährt, ehren. Mit Beethovens C-Dur-Messe, die der Komponist für das Haus Esterházy komponiert hat, eröffnet die Haydn Philharmonie am 9. September unter Nicolas Altstaedt das Festival.

BVZ Festival-Leiter Julian Rachlin.

Altstaedt übernimmt auch das Konzert für den renommierten türkischen Pianisten und Komponisten Fazil Say, der nicht anreisen kann, und wird am 10. September dafür am Violoncello gemeinsam mit Barnabás Kelemen auf der Violine mit Werken von Bach, Bartók und Kodály das Konzert spielen. Das von Say für Altstaedt komponierte Cellokonzert kommt am 13. September zur Uraufführung.

Auch neu im Programm und zum Beethoven-Jubiläum passend: der Film „Klang der Stille“ von Agnieszka Holland. Die Handlung spiegelt die Geschichte der 9. Sinfonie wider. Durch das verringerte Sitzplatzkontingent in Haydnsaal und Empiresaal ist es ratsam, sich Karten schnell zu sichern. Alle Infos auf www.herbstgold.at