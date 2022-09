Opern-Erfolg vor dem großen Eröffnungskonzert auf Schloss Esterhazy

Werbung

„Kommen Sie jeden Tag!“ Mit diesen Worten lud der Künstlerische Leiter Julian Rachlin schon beim Vorspiel des HERBSTGOLD – Festivals zu einem wahrlich dichten Programm ins Schloss Esterházy nach Eisenstadt: Von 15. bis 25. September treffen Weltstars wie Sir András Schiff, Juan Diego Flórez oder John Malkovich auf das Chamber Orchestra of Europe, das Janoska Ensemble und viele mehr.

Prominent besetzt war auch der Auftakt am Sonntag: Das Regie-Paar Cornelius Obonya und Carolin Pienkos inszenierte im Haydnsaal die Mozart-Oper „Bastien und Bastienne“ mit Angelo Pollak und Amélie Hois in den Titelrollen. Das Publikum war begeistert, mit dem Künstlerischen Leiter Rachlin freute sich das Esterhazy-Team mit Direktionsrat Stefan Ottrubay, den Direktoren Matthias Grün und Karl Wessely sowie Andreas Richter und Vitus Weh, der zugleich die begleitenden Kunst-Installationen von Manfred Bockelmann und Alfredo Barsuglia vorstellte.

Zum Start am Donnerstag steht Julian Rachlin dann auch selbst auf der Bühne: Im ausverkauften Haydnsaal wird er nicht nur das Chamber Orchestra of Europe leiten, sondern auch zu seiner Violine greifen. Ebenfalls ausverkauft ist der Abend mit Tenor Juan Diego Flórez, am Wochenende gibt es dann die Möglichkeit, das Janoska Ensemble mit dem Biréli Lagrène Quartett, Sir András Schiff mit dem Chamber Orchestra of Europe sowie das Ukrainische Jugendsinfonie-Orchester unter der Leitung von Oksana Lyniv zu erleben.

Infos auf www.herbstgold.at