Picture on: Das Line-Up ist komplett und groß!

Das größte kleine Festival des Landes ist schon lange ausverkauft, die Vorfreude wird jetzt noch größer. Mit dem finalen Line-Up-Paket bringt das Picture on am 11. und 12. August jetzt einige Kracher mehr nach Bildein. Die Sportfreunde Stiller, die australischen Rocker von Airbourne, die legendären Sweet oder heimische Heldinnen und Helden wie Avec, Attwenger und Yasmo mit ihrer Klangkantine waren schon am Start. Dazu kommen jetzt noch zusätzliche Headliner und Geheimtipps.

Therapy? etwa, die als gern gesehene Gäste im Burgenland jede Menge Hits im Gepäck haben, die Folkshilfe sorgt für Stimmung mit ihrem einzigartigen Mix, mit Tanz Baby! wird die Rückkehr einer burgenländischen Legende gefeiert und The Busters zeigen, dass Ska-Punk auch in Deutschland zuhause ist, ebenso wie die Leftovers beweisen, dass der Punk aus Wien kommt.

Mehr als 30 Acts sind an zwei Festivaltagen (plus einem Tag Opening-Party am Campingplatz) dabei. Das Burgenland ist außerdem mit Anton Josef oder Dune Dingos vertreten, The Crazy Rogues kommen aus dem benachbarten Ungarn und heizen schon zum Auftakt ein.

Dazu gibt’s liebgewonnene Specials wie den musikalischen Dorfspaziergang (mit dem Lisa Schmid Akustik Trio) und die Lesung „Anschiffen“ am Pinkastrand (mit Intendant Christoph F. Krutzler und seinen Überraschungsgästen).

Alle Infos zum Festival auf www.pictureon.at