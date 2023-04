Im Nova-Bus zur Party: Diese Karten gibt’s nur zu gewinnen!

Die Tickets fürs Nova Rock im Juni neigen sich in den einzelnen Kategorien dem Ende zu, und schnell sein sollten Rockfans auch beim ATR Nova Rock Warm Up im U4, wo am 5. Mai (ab 22 Uhr) unter anderem Veranstalter Ewald Tatar persönlich für die passenden Hits sorgen wird. Und die ganz Glücklichen reisen mit der Nova Rock Magic Bus Tour standesgemäß an: Denn die Karten für einen der zwei Partybusse gibt’s ausschließlich zu gewinnen!

Gewinnspiel: Die BVZ verlost ebenfalls Karten für die Magic Bus Tour! Einfach eine E-Mail mit Kennwort „Bus Tour“ an die Adresse gewinnspiel@bvz.at schicken und an der Verlosung teilnehmen! Einsendeschluss ist der 1. Mai.

Rokko Ramirez und Kaileena sorgen in den Partybussen für Stimmung. Foto: Pascal Riesinger

Zwei Busse, zwei Stunden, drei Nova-DJs

Das Motto ist in den beiden Partybussen Programm: In einer Sternfahrt durch Wien gibt’s Spaß im „Nightliner“ für 40 Personen und im „Schoolbus“ für 20 Fahrgäste; für die Musik sind die Nova-Rock-DJs Kaileena und Rokko Ramirez zuständig; flüssige Verpflegung ist inkludiert.

Ziel ist die Kultdisco U4, wo dann ab 22 Uhr die Warm-Up-Party fürs größte Rockspektakel Österreichs steigt. Am Mainfloor sorgt DJ Ewald Tatar für Stimmung, am Clubfloor legt Filthy Beatz auf. Neben Happy Hour und Cocktails gibt’s Nova-Rock-Tickets und Plätze in der VIP-Loge zu gewinnen.

Infos gibt’s auch auf der Nova-Rock-Seite auf Facebook und Instagram sowie auf www.u4.at