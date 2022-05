Hits in Wiesen: Peter Cornelius live

Werbung

Eröffnet wurde die Festivalsaison in Wiesen bereits mit einem vollen Gelände und Punk- Klängen; das Programm geht jetzt nur so dahin: Knapp 20 Abende stehen bis September im Kalender – von jungen Künstlern über Austropop und Artistik bis zu den Stars der Comedy- und Kabarett-Szene.

Stichwort Austropop: Da steht am 21. Juni ein ganz Großer auf der Wiesener Bühne – Peter Cornelius kommt mit Band und „Hits and more“.

Denn Cornelius gibt in seinem Querschnitt über stolze 45 Schaffensjahre nicht nur all die bekannten Songs zum Besten, sondern zeigt sich auch als bestechender Leadgitarrist und fördert die eine oder andere Rarität zutage. Ein Konzert, wie gemacht für einen Sommerabend am Festivalgelände.

Den Reigen eröffnen davor schon Thorsteinn Einarsson (10. Juni) und Onk Lou (11. Juni); von 17. bis 25. Juni heißt es gleich mehrere Tage „Artists, Drums and Fire“.

Gaukler und Artisten spielen auch eine Rolle, wenn ab Juli die „Comedians dell‘ Arte“ in Wiesen starten: Im Rahmen der von Elias Werner produzierten Reihe sind unter anderem Kaya Yanar, Mnozil Brass, Lisa Eckhart und Gery Seidl zu sehen.

Und das ist noch nicht alles, denn im Sommer warten noch Jazz Fest, Reggae und vieles mehr!