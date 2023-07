Festspiel-Vorschau Schloss Tabor: Wo Oper auf Uhudler trifft

Generalintendant Alfons Haider (vorne) mit dem Opernduo Kevin Elsnig (l.) und Svenja Isabella Kallweit sowie Uhudlerlandestheater-Intendant Martin Weinek. Foto: Carina Fenz

Werbung

N ach dem Premierenreigen der vergangenen Wochen steht das nächste Festival schon in den Startlöchern: „Die schöne Helena“ feiert am 3. August Premiere in Neuhaus am Klausenbach. Ende August gastiert wieder das Uhudlerlandestheater im Schlosshof.

Schon im Vorjahr hat sich Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach sozusagen als südliches „Kulturzentrum“ neu erfunden; mittlerweile werden hier auch ganzjährig Veranstaltungen aller Art geboten. Der Sommer gehört aber eindeutig den Festspielen, und auch heuer gehen Generalintendant Alfons Haider und Martin Weinek als Intendant des Uhudlerlandestheaters Hand in Hand. Anfang August geht's mit der „Schönen Helena“ nicht ins alte Griechenland, sondern ins heutige Südburgenland, Ende August mit „Lache Bajazzo!“ dannn ins bunte Italien. Qualität und Unterhaltung sind in beiden Fällen garantiert. Jacques Offenbachs Klassiker „Die schöne Helena“ spielt eigentlich kurz vor Beginn des Trojanischen Krieges – in Zusammenarbeit mit dem Kabarett-Duo „Flo & Wisch“ wurde für Schloss Tabor jedoch eine zeitgemäße Version entwickelt, und die verwandelt das Schloss kurzum in ein südburgenländisches Wellnesshotel. (Bühnenbild: Manfred Waba) Dort gibt's fürs Publikum zum einen witzige Liebes-Wirren zu sehen und zum anderen große Stimmen zu hören. Die Titelrolle singt Sopranistin Svenja Isabella Kallweit, Kevin Elsnig gibt den Orest, Martin Weinek den greisen König Menelaus. Und Weinek steht ab 30. August auch wieder beim Uhudlerlandestheater auf der Bühne, das zum zweiten Mal in Neuhaus am Klausenbach gastiert: „Das Leben ist ein Hund“, heißt es im Untertitel des Stücks „Lache Bajazzo!“ – und auch hier sorgen Liebe und Betrug für Verwirrung und Komik. Das Programm geht rund ums Schloss übrigens auch im Herbst weiter: Das Sterzfestival lädt am 16. September zu heimischen Schmankerln, zugleich wird eine Deix-Ausstellung bei freiem Eintritt eröffnet! Festspiel-Infos Opernfestspiele auf Schloss Tabor: „Die schöne Helena“, von 3. bis 15. August mit Svenja Isabella Kallweit, Kevin Elsnig, Martin Weinek, Benjamin LeeAufführungen am 3., 5., 6., 9. sowie 11. bis 13. und 15. Augustwww.schlosstabor.at Uhudlerlandestheater auf Schloss Tabor: „Lache Bajazzo! La vita e bello – oder: Das Leben ist ein Hund“, von 30. August (Generalprobe) bis 10. Septembermit Martin Weinek und vielen mehr, Regie: Andy Halwaxx, Musik: Joe Pinkl, Dramaturgie: Eva WeinekAufführungen von 30. August bis 3. September sowie von 8. bis 10. Septemberwww.uhudlertheater.at