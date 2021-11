Dune – „der beste Film des Jahres“

Wir befinden uns rund 20.000 Jahre in der Zukunft. Die Menschheit hat sich im Weltraum ausgebreitet, es gibt keine denkenden Maschinen mehr. Die Planeten werden von Adelshäusern regiert, über denen der Imperator als absoluter Herrscher steht. Der Wüstenplanet Arrakis ist eine Welt, die alles andere als einladend wirkt: Stürme, extreme Hitze und riesige Sandwürmer machen den Planeten beinahe unbewohnbar.

Dennoch ist Arrakis der wichtigste Planet der Galaxis, denn er beherbergt das „Spice“, eine Droge, die den Menschen erlaubt, in die Zukunft zu sehen und der Raumfahrergilde dadurch das interstellare Reisen ermöglicht. Im Mittelpunkt von Dune stehen die verfeindeten Häuser der Atreides und der Harkonnen. Als Herzog Leto Atreides Arrakis als Lehen erhält und in weiterer Folge in einen Hinterhalt gerät, liegt die Zukunft in den Händen seines Sohnes Paul...

Film basierend auf Buchreihe

Der Film Dune basiert auf dem gleichnamigen Roman von Frank Herbert, welcher bereits 1965 erschienen ist. Dennoch ist lediglich ein kleiner Teil der Geschichte auf der Leinwand zu sehen, von den sechs originalen Bänden wird nämlich nur die erste Hälfte des ersten Buches thematisiert. Der Roman ist mit seinen 800 Seiten wohl nichts für Lesemuffel, allerdings durchaus lesenswert und ideal, wenn man noch mehr über dieses komplexe Universum wissen, und die Handlungen der Figuren besser verstehen möchte.

Burgenland-Premiere im im Dieselkino Oberwart

Aber zurück zum Film: Gestartet ist der Film im Dieselkino Oberwart im Rahmen der sogenannten Men’s Night. Etwas später konnte dann auch die BVZ Dune in 3D und mit Dolby Atmos genießen. Eines lässt sich sagen: die bereits dritte Adaption des Science-Fiction-Romans ist ein visuelles Meisterwerk. Abgesehen von der beeindruckenden Darstellung des Planeten Arrakis merkte man immer wieder an Details aus der Buchvorlage, dass sich Regisseur Villeneuve wirklich mit der Geschichte auseinandergesetzt hat. Timothée Chalamet als Paul Atreides begeisterte außerdem vor allem die jüngeren Zuschauerinnen. Der Soundtrack von Hans Zimmer, in Kombination mit dem verbesserten Sound durch Dolby Atmos, verstärkte die Stimmung zusätzlich und machte Dune insgesamt zu einem unvergesslichen Filmerlebnis.