Eine Nacht, die man wohl so schnell nicht vergisst, kann man derzeit in Eisenstadt erleben – vorausgesetzt, man ergattert ein freies Bett, von dem es hier nur eines gibt, im „Fremdenzimmer“. So hat das Künstler-Duo Alfredo Barsuglia und Peter Sandbichler seine Raumskulptur treffend benannt.

Alfredo Barsuglia Die Künstler, liegend. Alfredo Barsuglia und Peter Sandbichler (v.l.) haben das „Fremdenzimmer“ erdacht und in Eisenstadt umgesetzt.

Auf Einladung des Kunstvereins Eisenstadt und kuratiert von Barbara Horvath, wurde das Objekt in der Haydngasse 1 in den Raum gebaut. Seit Kurzem und bis Ende August kann das „Fremdenzimmer“ an den Wochenenden (oder nach vorheriger Verabredung) besucht werden. Und ja, man kann darin tatsächlich übernachten, wird Bewohner der Kunst und Zeuge eines Schauspiels der besonderen Art.

Als kuriose Wunderkammer und faszinierende Konstruktion hat das Objekt aber auch den Besucherinnen und Besuchern, die tagsüber vorbeikommen, Überraschendes zu bieten: Dinge werden zum Leben erweckt, Kurioses macht Sinn. Am meisten erfährt man also, wenn man sich Zeit nimmt.

Infos und Details dazu auf www.kunstvereineisenstadt.at