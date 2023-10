Die ersten zehn Top-Acts fürs Frequency in St. Pölten sind bestätigt

Die erste Phase des Frequency-Line-Up kann sich sehen lassen: RAF Camora, Peter Fox, Cro, Ski Aggro, Sido, Rin, Camo & Krooked, Jeremais, Leony und Levin Lion werden vom 15. bis zum 17. August Besucherinnen und Besucher des Festivals mit ihrer Musik im Greenpark beschallen.

Mit seinen Songs stürmte er die Charts und bringt bei seinen Auftritten zigtausende Fans zum Ausflippen. Mit RAF Camora kommen Deutschrap-Fans nächstes Jahr am Frequency auf ihre Kosten.

Nach über einem Jahrzehnt kommt Peter Fox wieder in die Landeshauptstadt. Der Chartstürmer schaffte mit seinem aktuellsten Album „Love Songs“ Platz eins in Österreich, der Schweiz und Deutschland. Mit seinem Klassiker im Gepäck wie „Haus am See“ wird er das Festivalgelände zur Good-Vibes-Only-Location umfunktionieren.

Vorrangig deutsche Künstler schmücken das frische Line-Up. Dazu zählt auch der „Newcomer“ Ski Aggu. Spätestens nach dem Song „Friesenjunge“, einem Cover von Otto Walkes, ist der junge Künstler in aller Munde. Mit seiner Skibrille als Markenzeichen sorgt er mit seinen verrückten Liedern für Partystimmung bei Konzerten. Für seine Maske ist auch Cro bekannt, der Pop-Rap der neuen Schule betreibt. Auch Leony, Jeremais, Sido, Rin und Levin Liam präsentieren ihre Musik nächstes Jahr am Frequency-Festival.

Für Fans härterer und tanzbarer Beats gibt es ein heimisches Special. Die weltweit bekannten Drum and Bass -„Götter“ Camo & Krooked sind ebenfalls mit von der Partie und werden für eine schweißtreibende Partynacht sorgen.