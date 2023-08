Anreisetag: Warm-up für das Frequency Festival 2023

Aus ganz Österreich und darüber hinaus trudelten bereits am Feiertag Festivalgäste ein. Der Campingplatz war am Nachmittag bereits gut gefüllt, zumindest nahe des Eingangsbereichs. Wer das Zelt bereits aufgebaut hatte, entspannte sich - bevorzugt in der Traisen. Bei den beliebten Plätzchen zum Abkühlen bei den Wehranlagen war es bereits eng, auch, wenn das Festival erst am Donnerstag so richtig startet.