„Die Palette reicht von den Oberkrainern bis zu Timmy Trumpet“

Was ist das für ein Gefühl für euch ein paar Stunden vor dem großen Auftritt?

Roman Wüthrich: Im Moment hat man sich noch nicht auf diese Größe eingestellt. Aber ich finde das manchmal auch viel schöner, wenn man das nicht schon in Gedanken sieben Mal durchspielt, sondern wenn man dann am Abend zu spielen beginnt, und dann wird man wirklich von dieser Masse richtig überrascht und geflasht. Ich mag diesen Moment, wenn ich das so ein bisschen als Überraschung erleben kann.

Habt ihr euch das restliche Frequency-Line up angeschaut, was taugt euch da noch so?

Roman Wüthrich: Imagine Dragons ist schon sehr cool, es ist richtig krass wie viele Songs man kennt von denen. Und der Frontman ist ein gewaltiger Sänger.

Was war denn euer lustigster Festivalmoment? Auf der Bühne oder im Publikum

Andreas Frei: Wir haben mal am Woodstock der Blasmusik einen Frühschoppen organisiert.

Wüthrich: Wir hatten einen Auftritt und haben dort campiert und haben dann durchgesagt, wer mag, kann am nächsten Morgen kommen. Und dann sind einige gekommen und es gab ein richtiges Fest.

Wenn euch vor 15 Jahre jemand gesagt hätte, passt ihr spielt am Frequency. Was hättet ihr gesagt?

Frei: Da hätten wir noch etwas mehr Programm einstudieren müssen.

Könnt ihr euch an euer erstes Festival erinnern, wo ihr als Gast wart?

Wüthrich: Das war in St. Gallen, da waren wir wirklich noch fast Schüler. Das war eine eigene Stimmung, ein eigenes Feeling.

Ihr habt ja auch selbst ein Festival geplant für euer 2028, das Grenzlandfäascht, wollt ihr da drüber schon was verraten?

Pizio: Wir hatten 2018 bereits eine Jubiläums-Party zu 10 Jahren Fäaschtbänkler und das hat so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, wir nehmen den Aufwand wieder auf uns und machen das wieder beim 20 Jahre Jubiläum. Aber weil es noch so weit weg ist, ist noch nicht viel mehr geplant. Es soll auf jeden Fall groß werden.

St. Pölten ist eine Stadt mit 60.000 Einwohnern, wenn jemand da jetzt sagt, passt, ich möchte auch eine Band gründen und groß werden, was würdet ihr denen raten?

Pizio: Nicht die Träume verlieren. Das, was wir gemacht haben, ist nie nach einem Ziel streben oder etwas konkret verfolgen, sondern einfach immer mit Freude weitermachen und nehmen, was kommt. Und für die Leute spielen und nicht nur für sich selber.

Was für musikalische Experimente würden euch noch reizen?

Frei: Ein Duett mit Helene Fischer (Rest lacht)

Ist Blasmusik-Fusion im Trend, ist das was, was kommt, was bleibt?

Pizio: Wir hoffens, also in Deutschland, Österreich schon. In der Schweiz noch nicht so sehr, aber es ist zu hoffen, dass es auch noch kommt.

Was sind denn eure musikalischen Inspirationen?

Pizio: Wir sind alle sehr breit aufgestellt. Wir hören alle ziemlich vieles, mögen alle nur wenig nicht und deshalb auch die breite Palette, die wir so auf der Bühne dann anbieten. Von den Oberkrainern bis zu Timmy Trumpet reicht das.

Wie schafft man es auf Tour sich nicht zu zerstreiten?

Pizio: Also wir durften reinwachsen. Bei uns hat es nie so einen Knall gegeben, wo dann alles groß war, und dann musste man auf einmal lange Zeit aufeinandersitzen und miteinander auskommen, sondern es ist stetig gewachsen. So auch die Beziehung zueinander und das Wissen, wie man miteinander umgehen muss.

Wüthrich: Es ist wie eine WG, die wir hier im Bus haben. So wie jetzt ist man eben von Mittwochabend bis Sonntagsmorgen in diesem Bus und da braucht schon jeder irgendwo auch seinen Platz und seinen Rückzugsort. Man hat eine ganz kleine Kajüte mit Vorhang, und das ist so das eigene Zimmer.

Was ist denn so das Coolste, wenn man auf Tour ist?

Graber: Ja, das ist so ein bissl wie ein Ausflug, man ist jeden Tag unterwegs, kann bissl Musik machen.

Was wären denn Orte, wo ihr noch unbedingt spielen wollen würdet?

Pizio: Wacken.

Frei: Mit Helene Fischer

