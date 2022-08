Frequency 2022: Musikalisches Potpourri von Bläsern bis Rap

Als „musikalischen Gemischtwarenhandel“ bezeichnete ein Besucher das Frequency Festival in St. Pölten. Das Urteil teilten viele Gäste und auch Pressestimmen. Viel Deutschsprachiges war vertreten. Einerseits in Form von Hip Hop und Rap, unter anderem mit den Headlinern Raf Camora und Yung Hurn.

Andererseits mit Acts wie Annenmaykantereit, der experimentellen Blasmusik-Gruppe LaBrassBanda oder den heimischen Größen Bilderbuch. Die wussten gar nicht mehr, wie oft sie schon am Frequency waren.

„Das ist sicher das Festival, auf dem wir am häufigsten gespielt haben“, sagte Sänger Maurice Ernst zu „seinem St. Pölten“. Er fügte Anekdoten von seinen eigenen Frequency-Erfahrungen als „ganz normaler Besucher“ hinzu. Daneben wartete das Festival noch mit einer großen Portion Elektronik, nicht zuletzt im Nightpark, auf.

Eine Sache einte die geladenen Acts aber fast alle: Sie waren großteils männlich. 15 Prozent sei die Quote der weiblichen Acts, schrieb die Tageszeitung „Der Standard“. „In dem Punkt hinken noch viele Festivals hinterher“, sagte Georgia South von den Nova Twins im NÖN-Gespräch. „Es ist großartig, hier zumindest die 15 Prozent zu repräsentieren. Wir hoffen, dass sie nächstes Jahr inspiriert werden von den 15 Prozent, die gespielt haben, und vielleicht sind es dann 30 Prozent. Und irgendwann die Hälfte.“

Die Nova Twins heimsten durch die Bank begeisterte Kritiken ein für ihren Auftritt auf der für sie viel zu kleinen Bühne. Lasst sie doch auf die Mainstages, so der Tenor. Die beiden Britinnen werden als die Newcomer in der Rockszene gehandelt und waren schon mit Prophets of Rage auf Tour. Sie wollen Barrieren aufbrechen und fordern mehr Raum für schwarze, weibliche Stimmen.

Ihre Landskollegin Anne-Marie schaffte es zumindest unter die Headliner. Auch sie legte eine energische Show hin, die das Publikum mitriss. Wenn auch mit radiotauglicheren Songs. Als österreichischer Act vertreten war Lisa Pac, und für ein lautstarkes Girlpunk-Revival sorgte Baby Queen aus Südafrika.

Ein inklusiveres Festival fordert ein Frequency-Experte erster Stunde. Ron Pfenningbauer vom Campus&City Radio 94,4 begleitet das Festival seit 15 Jahren und legt den Finger beharrlich in die Wunde der fehlenden Inklusion in der Musikszene. „Natürlich gibt es inklusive Bands, aber die werden nicht eingeladen.“ Pfenningbauer und die Nova Twins sind sich aber einig: Es gibt Verbesserungen.

Unter den bereits bekannten Acts für das Frequency 2023 befindet sich neben K.I.Z und Kraftclub zumindest schon ein weiblicher Headliner: Mathea.