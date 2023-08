Frequency endete mit vielen Gastauftritten, Rap und Bewährtem

Das war's also. Das Frequency 2023 ist geschlagen, die Tickets für 2024 stehen schon zum Verkauf. Den wohl größten Skandal am letzten Tag lieferten nicht die Headliner, sondern die Mitarbeitenden, die sich bei anrückender Finanzpolizei einfach aus dem Staub machten.

Frequency Dutzende illegale Beschäftigte flüchteten vor Finanzpolizei

Das Frequency wartete am letzten Tag mit viel Heimischem auf und viel Deutschsprachigem. „Das ist momentan sehr gefragt“, meinte Festival-Boss Harry Jenner im Vorhinein. Wie so oft am Frequency fanden sich auf der versteckten Red Bull Stage im VAZ wahre Schätze und vermutlich die Durchstarter der kommenden Jahre. Die Kärtnerin Kitana eröffnete und zeigte, wie stark der weibliche Rapp im deutschsprachigen Raum ist. Es folgte eine ebenso starke Hannah Grae, bei Ewan Mainwood leerte sich der Raum vor der Bühne unverdienterweise. Noch mehr female Power kam von den Aces. Entgegen ihrem Namen und ihrer Herkunft aus Utah, hören sie sich mehr nach Paramore an als nach Ace of Bass. Auch Daisy Brain blieb rockig und ziemlich grungig, im Vergleich mutete der Abschluss von AJR fast nach Bubblegum-Pop an.

Da fragt frau sich, wieso diese Acts auf der Red Bull Stage einteilen? Und wieso ist dort auf einmal der Anteil der weiblichen Artists um ein Vielfaches höher? Die wahre Headlinerin des Tages war ebenfalls eine Frau: Nina Chuba sorgte für Stimmung, obwohl auf der kleineren Greenstage und schon am frühen Abend. Der deutsche Shootingstar kam sympathisch herüber und man merkte ihr an, wie wohl sie sich auf der Bühne fühlte. Sie tanzte und sprang umher, das Publikum tat es ihr gleich. Als Überraschungsgast gesellte sich Sänger Vincent Waizenegger von Provinz zu ihr für einen Song. Einige Fans zischten bereits vor Konzertende zu KIZ ab, was wirklich schade war. Denn am Schluss kamen noch zwei ganz neue Songs, und beim letzten Lied forderte sie alle auf zum Springen, was die Menge und ihr gesamtes Team auf der Bühne auch taten.

Nina Chuba bei Provinz, Mathea bei Ufo361

Die lieferten genau, was man sich von ihnen erwartete. Brachialer Deutsch-Rap, im Niveau nur minimal über Mehnersmoos, die vorher schon die Space Stage bespielten mit Musik, die eher auf den Ballermann passt. Hörte man sich bei den Fans um, zog es viele zu früher angesetzten Bands. Die 27-jährige Österreicherin Verifiziert eröffnete die Green Stage und noch eine Band aus dem DACH-Raum sorgte für Ansturm bei der Space Stage: Provinz. Die holten sich für einen Song sogar Nina Chuba auf die Bühne. Gastspiele waren offenbar beliebt, denn zu Ufo361 auf der Greenstage stieß Mathea. Die kündigte vorher im NÖN-Gespräch an, sich den Act ansehen zu wollen. Dabei blieb es dann wohl nicht.

Menschen über 25 mussten den Headliner der Green Stage wohl googeln: Lil Tjay. Der brachte - zur Abwechslung - Rap. Auf der Space Stage setzte das Frequency zum Abschluss auf Bewährtes. Nach KIZ kamen Kraftclub zu ihrem bereits vierten Frequency-Auftritt. Deren Bühnenshow hatte hohen Entertainment-Faktor, beispielsweise holten sie einen Fan auf die Bühne, ließen sie an einem Glücksrad drehen und bestimmten so den nächsten Song. und hatte und Armin van Buuren beschloss als niederländischer DJ das Festival.

Mit jedem Jahr steigt der Eindruck, dass die meisten Gäste nicht wegen der Musik zum Frequency strömen, sondern wegen der Location. Der Campingplatz an der Traisen ist einzigartig und das VAZ bietet viele Vorteile, unter anderem als Ort für den Nightpark. Mit dem bietet das Frequency eigentlich zwei Festivals in einem. Es wird wohl die Mischung sein, die es zu einem der größten Events in Österreich macht. Acts für 2024 stehen noch nicht fest, dafür aber Location und Datum. Das zeigt wohl auch, warum sich die Menschen Tickets kaufen.