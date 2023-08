Dutzende illegale Beschäftigte flüchteten vor Finanzpolizei

Am Samstag kontrollierte die Finanzpolizei das Sicherheits- und Lieferpersonal am Gelände des Frequency. Unterstützt wurden sie dabei von Polizei und dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA).

Schon bei Eintreffen der Beamten machten sich dutzende Security-Mitarbeiter und Essenslieferanten aus dem Staub. Sie wurden offenbar durch eine SMS-Nachrichten vor den Kontrollen gewarnt, wie das Finanzministerium in einer Aussendung sagt. Übereinstimmende Mitteilungen von Augenzeugen bestätigten, dass sich eine Vielzahl an Personal der Security und Essensauslieferern durch Flucht einer Kontrolle entzogen. Die Anzahl der geflüchteten Essensauslieferer kann nicht beziffert werden, die Anzahl der geflüchteten Securities liegt nach derzeitigem Wissenstand der Finanzpolizei bei weit über 50 Personen.

Kurzfristig war es sogar fraglich, ob der „Nightpark“, der Beginn der Musik-Acts im Indoorbereich des Veranstaltungszentrums, öffnen kann. Die geflohenen Mitarbeiter der Security-Firmen fehlten und der zuständige Subunternehmer konnte seit mindestens zwei Stunden seine Positionen nicht mehr besetzen.

„Wir kontrollieren laufend Großevents und die Ergebnisse der letzten Monate sind niederschmetternd. Dienstverhältnisse von Sicherheitspersonal in Sub- und Subsubunternehmen ausgelagert. Sie scheuen häufig nicht davor zurück, Personen ohne Beschäftigungs- und Aufenthaltsbewilligung zu beschäftigen. Die eigentlich vorgeschriebenen Sicherheitsüberprüfungen der Dienstnehmer werden durch diese Subunternehmen praktisch nie eingehalten. Sicherheitsfragen sind bei Großveranstaltungen nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Die Finanzpolizei schützt durch ihre Kontrollen redliche Veranstalter“, so Wilfried Lehner, Leiter der Finanzpolizei.

Vorläufig 66 Anzeigen nach Sozialversicherungsgesetz

Nicht nur Security- und Gastropersonal war nicht korrekt gemeldet: Vom WC-Reinigungspersonal wurden acht Personen angetroffen. Sechs davon waren nicht angemeldet, zwei Personen waren als „freie Dienstnehmer“ gemeldet, obwohl die Tätigkeit unzweifelhaft als Dienstverhältnis zu qualifizieren war.

Insgesamt wurden 214 Personen kontrolliert, davon 81 Inländer, 24 EU-Bürger und 109 Drittstaatsangehörige. Aus den Kontrollen resultieren vorläufig 66 Anzeigen nach dem Sozialversicherungsgesetz, wobei 48 Personen auf zwei Unternehmen entfallen, weitere Ermittlungen sind im Laufen.

Insgesamt waren dabei 53 Finanzpolizisten und Finanzpolizistinnen, 15 Exekutivbeamte und Exekutivbeamtinnen, zwei Beamte und Beamtinnen des Landeskriminalamtes Niederösterreich Task Force Sozialleistungsbetrug (SOLBE) und drei Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des BFA im Einsatz.