Ein weiterer heißer Festivaltag geht in die Abendstunden

Schon in den Morgenstunden brannte die Sonne auf das Festivalgelände beim VAZ St. Pölten. Zum Glück bietet die Traisen Abkühlung und bisher blieb der Badespaß auch noch ungetrübt. Der guten Laune tat die Hitze keinen Abbruch, im Gegenteil: Während der Festivalauftakt gestern eher ruhig verlief, waren die Gäste heute schon in Feierlaune und taten das auch lautstark kund. Heute rocken noch die bereits sehnsüchtig erwarteten Imagine Dragons die Space Stage und danach geht's wieder in den Night Park für alle, die noch nicht genug haben.