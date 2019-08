Little Big: „Wir machen einfach, was wir wollen“ .

Songs wie „Skibidi“ und „Everyday I’m Drinking“ verschafften der vierköpfigen russischen Rave-Band „Little Big“ schnell einen Namen. So verwunderte es auch nicht, dass sie die Bühne mit ihren originellen Hits zum Beben brachten. Wie der Auftritt in St. Pölten war und was zukünftig geplant ist, verrieten sie kurz danach.