Rotes Kreuz versorgte rund 1.200 Personen bis Freitagabend

Bis Freitagnacht sind im Rahmen des Frequency-Festivals in St. Pölten 1.191 Personen vom Roten Kreuz versorgt worden. Laut Angaben der Helfer liegt diese Zahl etwas über Vorjahresniveau. Verzeichnet wurden bisher vor allem Verletzungen wie Abschürfungen und Schnittwunden, gefolgt von Insektenstichen, Kopfschmerzen und Kreislaufbeschwerden. Das Event in der niederösterreichischen geht am Samstag unter anderem mit Kraftklub, K.I.Z und Armin van Buuren musikalisch ins Finale.

41 Personen mussten vom Festival ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht werden. Dieses Zwischenergebnis sei verglichen mit 2022 exakt gleich geblieben. „Die Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum St. Pölten, insbesondere dem Ortho-Traumazentrum und dem Notfallzentrum, funktioniert ausgezeichnet. Dadurch ist eine optimale Versorgung der betroffenen Festivalbesucherinnen und -besucher gewährleistet“, hob der leitende Notarzt Serge Weinmann hervor.

Sowohl Rotes Kreuz als auch Wasserrettung berichten von ruhigen, freundlichen Festivalbesucherinnen und -besuchern, die auch gerne einfach einmal „Danke“ im Vorbeigehen sagen.

Wir versorgen euch über unsere Website, über Facebook, Instagram und TikTok jeden Tag mit Videos, Fotos, Blaulicht-Berichten, Tageszusammenfassungen und allem Weiteren rund ums Festival. Natürlich nehmen wir auch die Anrainer-Anliegen ernst und freuen uns über Kontaktaufnahme.