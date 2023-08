Ness nach Frequency-Auftritt: „Das Leben ist da, um es zu leben“

NÖN:Wie war dein Auftritt heute?

Ness: Das war coolste Auftritt meines Lebens. Ich bin das erste Mal richtig aus mir herausgekommen, die Nervosität war nicht mehr so im Vordergrund wie sonst und ich konnte alles geben.

Wenn dir vor ein paar Jahren jemand gesagt hätte, dass du einmal am Frequency spielst, hättest du ihnen geglaubt?

Ness: Niemals, ich habe nicht einmal gedacht, dass ich einmal vor jemandem singen werde. Meine Oma hat mich dann einmal gehört und mich bei Starmania beworben, heimlich. Als mich die Starmania-Redaktion angerufen hat, wusste ich nicht einmal, was Starmania ist. Und dort habe ich dann auch nicht vor so großen Mengen wie da gesungen, es war ja Covid. Ich hatte immer diesen riesengroßen Traum, aber nie den Mut dazu und durch Zufall ist alles so gekommen, wie es gekommen ist, und ich bin sehr dankbar dafür.

Du bist ja nicht die Einzige, der es so geht, dass sie zwar gerne in der Dusche singt, sich aber nie vor Menschen trauen würde. Was rätst du so jemandem?

Ness: Du musst dir vor Augen halten: Was ist, wenn du morgen nicht mehr da bist? Was ist, wenn du morgen tot bist, denkst du dann darüber nach, ob du gestern peinlich warst, oder ob der Ton schief war, oder ob die Person dich verurteilt hat? Nein, weil dann bist du nicht mehr da. Und das Leben ist da, um es zu leben. Und wer weiß, vielleicht ist es deine Bestimmung.

Wie gefällt dir sonst das Frequency-Line up? Ist es weiblich genug?

Ness: Ich habe von Rian die ganze Show gesehen, aber am Freitag sind wirklich viele da, wo ich hingehen wollen würde. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Frauen, überall. Wir brauchen mehr Frauen in der Technik, wir brauchen mehr Frauen in den Bands, wir brauchen Frauen. Wir werden so oft unterschätzt. Diese Industrie wird langsam besser und Festivals versuchen sich zu bessern. Aber es ist auf jeden Fall noch nicht genug, wir haben so viele tolle Künstlerinnen in Österreich, die es auch verdient hätten, auf dieser Bühne zu stehen. Ich freu mich sehr, dass ich das machen darf, aber gerne mehr.

Was war denn dein erstes Festival?

Ness: Ich war noch nie in meinem Leben auf einem Festival! Und dann steh ich einfach selbst auf der Bühne. Festivals waren immer etwas, vor dem ich ein bisschen abgeschreckt war. Weil ich den Kontakt zu Menschen eine Zeit lang gemieden habe, aus persönlichen und psychischen Gründen. Aber jetzt rückt es immer näher, dass ich auf mein erstes Festival gehen werde und das genießen kann.

Wohin?

Ness: Was mich sehr interessiert hätte heuer, wären das Lollapalooza oder Sziget gewesen. Ich wollte einfach nur hin für Billie Eilish, ich will sie einfach nur einmal live sehen.

Absoluter Traum wäre etwas mit Billie Eilish zu machen?

Ness: Das trau ich mich gar nicht zu träumen. Sie hat so viele Türen für so viele Jugendliche geöffnet in den letzten Jahren, gerade für mich. Ich hätte aber so ein Wunschfeature, was ich unfassbar cool finde, weil sie so eine Inspiration für mich ist. Die deutsche Rapperin Badmómzjay hör ich seit ich 15, 16 bin und seitdem habe ich nicht aufgehört, Fan zu sein.

Wer sind denn so deine musikalischen Vorbilder?

Ness: Billie Eilish, Miley Cyrus, die fand ich ganz toll. Aber nicht vom Musikstil, sondern sie als Person, ihre Message. Ich fand die schon seit ich klein bin toll und das wird sich hoffentlich nie ändern. Das ist auch so etwas in der Künstlerszene, dass viele verlernen, Fan zu sein. Aber ich möchte Fan sein.

Das Frequency ist so ein Festival, wo viele Acts auf der Red Bull Stage anfangen und ein paar Jahre später auf der Mainstage spielen. Siehst du dich in ein paar Jahren auch dort?

Ness: Ich seh mich auf jeden Fall dort, ich hoffs. Man kann es nie sagen, aber ich hoffs.

Hast du manchmal Angst, dass du abheben könntest?

Ness: Ich mag schon den Gedanken daran so überhaupt nicht. Ich habe schon so tolle Künstler_innen kennengelernt in meiner kurzen Karriere aber auch schon Leute, wo ich sage, ok, so möchte ich nicht werden und ich glaub das ist auch gut so. Das Karma ist da auch ziemlich dankbar, und die, die ihre Fans schätzen, bekommen auch das, was sie verdienen.

Was hast du für eine Beziehung zu Niederösterreich, du bist ja hier geboren?

Ness: Ich hab jetzt im Burgenland gewohnt, aber ich liebe Niederösterreich und ich ziehe zurück nach Traiskirchen, da bin ich aufgewachsen, das ist einfach meine Stadt.

Viele junge erfolgreiche Artists ziehen dann nach Wien oder Berlin. Wieso du nicht?

Ness: Ja, das ist so ein Ding. Die Berliner Szene ist supercool und es sind tolle Menschen, aber ich hab zu viel Heimatliebe und Sehnsucht dafür. Ich kann nicht aus Österreich raus, weil alles hier ist, was ich liebe und wenn ich nach Deutschland ziehe nur für meine Karriere, dann fühlt sich das nicht richtig an. Wien war eine Überlegung, aber ich muss ehrlich sagen, da ist mir zu viel los. Traiskirchen ist die perfekte Mischung aus Stadt und Land. Und ich hab einen Hund, mit dem ich Gassi gehen muss.

Wenn du so ländlich wohnst, gehst du dann auch auf Feuerwehrheurige und Frühschoppen?

Ness: Ich war auf einer sehr ländlichen Ö3 Disco und Feuerwehrheurige mag ich eigentlich sehr gern, ja wenn da so Cordula Grün läuft, bin ich voll in meinem Element. Überall wo gute Stimmung ist, bin ich gern.